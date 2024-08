Nach tödlichem Angriff in Magdeburg-Olvenstedt: So geht die Polizei jetzt vor

In der Nacht zum 10. Mai wurde imScharnhorstring in Magdeburg ein 33 Jahre alter Mann von drei Jugendlichen tödlich verletzt.

Magdeburg - In der Nacht zum 10. Mai war es zu einer brutalen Attacke in Neu-Olvenstedt gekommen, der im Stadtteil noch heute nachhallt. Nach bisherigen Erkenntnissen sollen zwei 14- und ein 16-Jähriger auf einen 33-jährigen Mann im Scharnhorstring in Neu-Olvenstedt eingeschlagen und eingetreten haben. Das Opfer kam mit lebensbedrohlichen Verletzungen ins Krankenhaus. Vier Tage später erlag der Magdeburger seinen Verletzungen. So geht die Polizei in Magdeburg nun vor.