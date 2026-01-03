Die 80-jährige Magdeburgerin aus Stadtfeld, die seit Samstagabend als vermisst galt, wurde in der Nähe ihrer Wohnanschrift gefunden.

Die seit Samstagabend vermisste 80-jährige Britta B. aus Magdeburg ist am Sonntag, 4. Januar 2026, im Umfeld ihrer Wohnanschrift lebend aufgefunden worden.

Wie die Polizei mitteilt, war sie gegen 12.38 Uhr im Umfeld ihrer Wohnanschrift lebend aufgefunden worden. Nach Angaben der Beamten wurde die Seniorin in einem Schuppen entdeckt. Sie war unterkühlt und kam zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus.

Die Öffentlichkeitsfahndung wurde daraufhin zurückgenommen. Die Polizei dankt allen Helfern für die Unterstützung bei der Suche.

Viele Magdeburger hatten sich große Sorgen, um die 80-Jährige gemacht, die am Samstagabend gegen 17.20 Uhr ihr häusliches Umfeld im Stadtteil Stadtfeld verließ und nicht zurückkehrte. Die Polizei schloss zunächst eine Eigengefährdung nicht aus – suchte sowohl am Samstag als auch am Sonntag mit einem Polizeihubschrauber nach ihr.