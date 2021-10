Seitenscheibe eingeschlagen: Unbekannte Täter stehlen Geldbörse aus Magdeburger Auto

Magdeburg (vs) - Am Montag, den 25. Oktober, gegen 09:00 Uhr wurde der Polizei gemeldet, dass in einen Pkw der Marke Audi eingebrochen wurde. Die unbekannte Täterschaft gelange in den Fahrzeuginnenraum, indem eine Seitenscheibe eingeschlagen wurde.

Aus dem Fahrzeug wurde das Portemonnaie samt Inhalt entwendet. Durch die oder den Täter wurden kurze Zeit später mehrere kleine Geldbeträge mittels der entwendeten Geldkarte abgehoben. Die Polizei sicherte Spuren, welche sich in der Auswertung befinden. Weiterhin wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.