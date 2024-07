Magdeburg - Nach einem Überfall auf einen Juwelier am Bärplatz in der Magdeburger Innenstadt am 30. Januar 2024 sucht die Polizei nun mit Videos von der Tat nach den Räubern. Bei dem Überfall waren damals mehrere Täter in das Geschäft gestürmt. Nun gibt es Videos.

Die drei Täter zwangen zwei Angestellte auf die Erde. Anschließend hatten sich die Räuber in den Auslagen der Schmuckhändlers bedient und flüchteten in unbekannte Richtung. Verletzt wurde damals niemand. Allerdings erbeuteten die Täter Schmuck im Wert einer mindestens sechsstelligen Summe.

Video: Brutaler Raub in Juweliergeschäft in Magdeburg

Im Januar haben bisher unbekannte Täter einen Juwelier in Magdeburg überfallen. (Quelle: Polizei)

Die bisherigen Ermittlungen direkt am Abend, als auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt worden war, sowie in den Folgewochen führten bisher nicht zur Ermittlung der Täter. Deshalb setzt die Polizei jetzt alles auf die beiden Videos, die zwei Überwachungskameras während der Tat aufgenommen hatten.

Bei den Tätern handelt sich um insgesamt drei Männer mit dunkler Bekleidung, die maskiert die Räume betreten hatten.

Gesucht werden nun Zeugen, die sachdienliche Angaben zur Tat oder den Tätern machen können und zum Beispiel einen oder mehrere Täter anhand ihrer Körperhaltung identifizieren können. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter Telefon 0391/5463295 zu melden.