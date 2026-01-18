Er fuhr, als sei nichts gewesen: In Burg kontrollierte die Polizei am Samstagmorgen einen Autofahrer, der bereits seit mehr als einem Jahrzehnt keine gültige Fahrerlaubnis hat.

Burg - Einen außergewöhnlichen Fall von Fahren ohne Fahrerlaubnis entdeckte die Polizei am Samstagmorgen in der Jacobistraße in Burg. Kurz nach neun Uhr stoppten die Beamten im Rahmen einer Routinekontrolle ein Auto im Stadtgebiet und staunten nicht schlecht.

Als die Polizisten den Fahrer nach seinen Papieren fragten, gab dieser freimütig an, keinen Führerschein vorzeigen zu können – und das nicht erst seit Kurzem: Nach eigenen Angaben besitzt der Mann bereits seit zwölf Jahren keine gültige Fahrerlaubnis mehr.

Auch Halterin des Autos muss mit Strafe rechnen

Die Beamten untersagte dem Fahrer die Weiterfahrt und stellte die Fahrzeugschlüssel sicher. Doch damit nicht genug – auch die Halterin des Autos, die Lebensgefährtin des Mannes, muss mit Konsequenzen rechnen. Da sie von der fehlenden Fahrerlaubnis wusste und ihm dennoch das Auto überließ, wurde auch gegen sie ein Strafverfahren eingeleitet.

Die Polizei ermittelt nun wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie wegen des Ermächtigens zum Fahren ohne Fahrerlaubnis.