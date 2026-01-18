In Rodleben endete eine Paketlieferung unerwartet gefährlich. Gegen den Halter läuft nun ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Beißattacke in Rodleben sorgt für Aufsehen Hund springt aus Fenster und stürzt sich auf Paketzusteller

Ein bissiger Hund fiel in Rodleben, einem Ortsteil von Dessau-Roßlau, fiel einen Paketzusteller an.

Rodleben (vs) - Hunde mögen Postboten nicht, heißt es. Das bewahrheitete sich am Samstag (17. Januar) in Rodleben, wie ein Paketzusteller leidvoll erleben musste.

Laut Polizeibericht klingelte der Mann gegen 12.52 Uhr an der Haustür eines Einfamilienhauses in dem Dessau-Roßlauer Ortsteil. Daraufhin bellte ein Hund erst lautstark. Dann sprang der Vierbeiner plötzlich aus dem anscheinend offen stehenden Küchenfenster und biss dem Paketzusteller einmal ins Bein. Dieser erlitt eine sichtbare, aber nicht blutende Wunde.

Gegen den Hundehalter wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.