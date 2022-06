Einbruch in Oschersleben: Diebe brechen in Trink- und Abwasserverband Börde ein 

Das Unternehmen in Oschersleben wurde in der Nacht zum Montag zum Ziel von Einbrechern.

Oschersleben (vs) - Eine Firma in Oschersleben wurde in der Nacht zum Montag, den 21. Juni 2022, zum Ziel von Einbrechern. Die unbekannten Täter brachen gewaltsam ein Fenster auf und durchsuchten das Gebäude des Trink- und Abwasserverbandes Börde nach Wertgegenständen.

Entwendet wurden einige akkubetriebene Werkzeuge und ein Baustellenradio. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen wurden aufgenommen. Der entstandene Sachschaden wurde auf circa 650 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 03904/4780 entgegen.