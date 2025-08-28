Die Polizei ermittelt wegen eines schweren Angriffs vor dem Schwimmbad in Oschersleben. So sehen die Verdächtigen aus.

In Oschersleben ist es zu einer schweren Körperverletzung gekommen. Nun wird nach den Tätern gesucht.

Oschersleben. - In Oschersleben in der Börde ist es vor dem Schwimmbad zu einer schweren körperlichen Auseinandersetzung gekommen.

Lesen Sie auch: Einsatz der Polizei Oschersleben: Streit unter Jugendlichen endet in Schlägerei

Wie erst jetzt bekannt wurde, ereignete sich der Polizei des Reviers Börde zufolge der Vorfall bereits am 18. Februar. Zur Mittagszeit kam es demnach zwischen 12:45 Uhr und 13 Uhr am Basketballplatz nahe der Schwimmhalle zur Gewalttat. „Die beiden unbekannten Täter entfernten sich nach der Tat in Richtung Neuer Weg in Oschersleben“, informiert jetzt die Polizei.

Das Bild zeigt den ersten mutmaßlichen Täter. Foto: Polizei Börde

Das Bild zeigt den zweiten mutmaßlichen Täter. Foto: Polizei Börde

Nun ermittelt die Staatsanwaltschaft aufgrund des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Da die Flüchtigen bisher nicht ermittelt werden konnten, bitten die Behörden nun um Hilfe aus der Bevölkerung.

Denn anhand vorhandener Überwachungsaufnahmen konnten demnach von den Tätern Fotos gefertigt werden. Wer Angaben zu den tatverdächtigen Personen machen kann, wird gebeten sich im Polizeirevier Haldensleben unter der Telefonnummer 03904/4780 zu melden.