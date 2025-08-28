gewalt in Oschersleben Tätersuche nach brutalem Angriff vor dem Schwimmbad
Die Polizei ermittelt wegen eines schweren Angriffs vor dem Schwimmbad in Oschersleben. So sehen die Verdächtigen aus.
Oschersleben. - In Oschersleben in der Börde ist es vor dem Schwimmbad zu einer schweren körperlichen Auseinandersetzung gekommen.
Wie erst jetzt bekannt wurde, ereignete sich der Polizei des Reviers Börde zufolge der Vorfall bereits am 18. Februar. Zur Mittagszeit kam es demnach zwischen 12:45 Uhr und 13 Uhr am Basketballplatz nahe der Schwimmhalle zur Gewalttat. „Die beiden unbekannten Täter entfernten sich nach der Tat in Richtung Neuer Weg in Oschersleben“, informiert jetzt die Polizei.
Nun ermittelt die Staatsanwaltschaft aufgrund des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Da die Flüchtigen bisher nicht ermittelt werden konnten, bitten die Behörden nun um Hilfe aus der Bevölkerung.
Denn anhand vorhandener Überwachungsaufnahmen konnten demnach von den Tätern Fotos gefertigt werden. Wer Angaben zu den tatverdächtigen Personen machen kann, wird gebeten sich im Polizeirevier Haldensleben unter der Telefonnummer 03904/4780 zu melden.