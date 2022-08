Gasalarm bei Salzwedel

Mahlsdorf - Gasalarm in Mahlsdorf: Die Meldung ist bei den Feuerwehren am Mittwochnachmittag (24. August) eingegangen. Kurz nach dem Heulen der Sirenen waren die Salzwedeler Kameraden schon auf dem Weg in den Ortsteil. Auch aus Arendsee wurde Unterstützung angefordert. Doch was war passiert?