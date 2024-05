Getränkelaster kippt auf Radweg an der B71

Ein Lastzug kam am 6. Mai 2024 auf der B 71 zwischen Mahlsdorf und Salzwedel von der Fahrbahn ab. Er kippte auf den Radweg.

Mahlsdorf/Salzwedel/VS. - Ein 39-Jähriger ist am Montag kurz vor 9 Uhr auf der Bundesstraße 71 mit einem Sattelzug aus bislang ungeklärter Ursache beim Verlassen der Ortslage Mahlsdorf in Richtung Salzwedel nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Das teilte die Polizei gestern mit. Der Brummi sei mit Getränken voll beladen gewesen und auf der Seite auf dem anliegenden Fahrradweg liegen geblieben. Ein Glück, dass in diesem Moment kein Radfahrer auf diesem unterwegs gewesen ist.

Der Fahrer sei leicht verletzt und ins Altmark-Klinikum Salzwedel gebracht worden, heißt es im Pressebericht weiter.

Getränkekisten umgeladen

Bei dem Unfall sind 30 Meter Bankett beschädigt worden. Ein Subunternehmen hat nach der Aufnahme des Unfalls das verunglückte Fahrzeug entladen. Damit die Mitarbeiter diese Aufgabe erfüllen konnten, musste die Bundesstraße halbseitig gesperrt werden. Die Straßenmeisterei Salzwedel stellte dafür eine Ampel auf, damit die Aktion ohne Probleme absolviert werden konnte.

Voll gesperrt war die B 71 dann in der Zeit zwischen 21.15 Uhr und Mitternacht. In dieser Zeit sei der Sattelzug geborgen worden, informierte die Polizei weiter. Die restlichen Unfallschäden mussten noch beseitigt werden.