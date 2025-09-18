Eine Frau wird im Vollrausch auf einer Geburtstagsparty plötzlich gewalttätig. Sie verletzt ihren Partner und einen Beamten. Jetzt musste sich die Erzieherin wegen Körperverletzung und Angriff auf Polizisten in Salzwedel vor Gericht verantworten.

Eine alkoholisierte Erzieherin rastet bei einer Feier aus, verletzt ihren Partner und tritt einen Polizisten. Vor dem Amtsgericht Salzwedel zeigt sie Reue.

Salzwedel. - Es tue ihr alles wahnsinnig leid, sie könne sich aber an überhaupt nichts erinnern, erklärte die Angeklagte am Mittwoch im Saal des Amtsgerichtes Salzwedel unter Tränen. Sie musste sich dort verantworten, weil sie am 19. Januar 2025 gegen Polizisten Widerstand geleistet und einen von ihnen ins Gesicht geschlagen sowie gegen den Unterkiefer getreten hatte.