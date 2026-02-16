Dichter Rauch zieht am frühen Montagmorgen, 16. Februar, über die Heerener Straße in Stendal. Der Einsatz gestaltet sich anders, als die Feuerwehrleute erwartet haben.

Zwei brennende Gartenlauben löschte die Freiwillige Feuerwehr am Montag an der Heerener Straße in Stendal.

Stendal - Einen Brand auf Höhe des Elektronik-Fachmarkts Medimax in Stendal meldete ein Mitarbeiter der Milchwerke Stendal der Integrierten Leitstelle Altmark am frühen Montagmorgen, 16. Februar gegen 4 Uhr. Auf einer Kamera hatte er eine Rauchentwicklung beobachten können. Als die ehrenamtlichen Einsatzkräfte an der Heerener Straße eintrafen, standen zwei andere Gebäude in Vollbrand.