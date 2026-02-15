Wieder ist es eine laute Explosion, wieder ist es ein Fahrkartenautomat der Deutschen Bahn. In Möser wurde in diesem Jahr der dritte Automat im Jerichower Land gesprengt.

Möser - Und wieder wurde im Jerichower Land ein Fahrkartzenautomat gesprengt. Dieses mal haben sich die unbekannten Täter den Automaten am Bahnhof Möser ausgesucht. Gegen 2.45 Uhr soll die Sprengung nach Polizeiangaben gewesen sein.

Nach Volkstimme-Informationen vernahmen Anwohner den Knall noch, so laut war es. Als erstes kam dann die Bundespolizei mit einer Entschärfungseinheit zum Einsatz.

Tatort und Spuren gesichert

Dem schloss sich dann die Landespolizei an. Es folgte eine umfangreiche Tatortarbeit samt Spurensicherung. Im Nachgang wurde der zerstärte Automat komplett ijn Folie gehüllt.

Der Automat wurde durch die Sprengung vollständig zerstört. Dabei entstand ein Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich, wie die Polizei informiert.

Die Gesamtsumme des Stehlschadens ist Gegenstand der Ermittlungen.

Fünf Sprengungen von Automaten in den letzten 12 Monaten

Der Zugverkehr wurde durch die Ermittlungsarbeiten nicht eingeschränkt.

Es ist der fünfte Automat in den letzten 12 Monaten, der im Jerichower Land gesprengt wurde. Zuletzt war in Güsen am Bahnhof ein Fahrkartenautomat am 1. Januar gesprengt worden.

Davor war es ein Snackautomat in Gommern am Gymnasium im Januar 2025. Im September folgte auch hier die Sprengung eines Fahrkartenautomaten am Bahnhof in Gommern.