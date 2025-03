Die Freiwillige Feuerwehr bekämpft in der Nacht zu Sonntag, 23. März, einen Großbrand im Toom Baumarkt in Stendal. Explosionen sind zu hören.

Feuerwehr bekämpft Großbrand in Stendaler Baumarkt

Der Toom Baumarkt in Stendal brennt in der Nacht von Sonnabend, 22. März, auf Sonntag, 23. März.

Stendal - Der Toom Baumarkt in Stendal brennt. Die Freiwillige Feuerwehr aus Stendal und den umliegenden Orten sind in der Nacht zu Sonntag, 23. März, zu dem Großeinsatz ausgerückt. In ganz Stendal sind Explosionen zu hören.