Die Moltkestraße in Stendal war wegen eines Feuerwehreinsatzes circa eine Stunde gesperrt.

Feuerwehr in Stendal rückt wegen Gasleck aus

Stendal - Die Feuerwehr in Stendal musste Donnerstagnachmittag gegen 15 Uhr wegen eines Gaslecks ausrücken. Während des Einsatzes in der Moltkestraße auf Höhe der Hausnummer 15b (Ecke Am Mühlenhof) musste die Straße gesperrt werden, war aus der Leitstelle zu erfahren.

Der Einsatz hat circa eine Stunde gedauert.