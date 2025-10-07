Die Feuerwehr in Stendal ist am Dienstag, 7. Oktober, zum Hochschulgelände in der Osterburger Straße ausgerückt.

Feuerwehreinsatz an der Hochschule in Stendal

Die Feuerwehr Stendal musste am 7. Oktober 2025 gegen 18 Uhr zur Hochschule Magdeburg-Stendal ausrücken.

Stendal - Ein seltener Feuerwehreinsatz in Stendal: Die ehrenamtlichen Einsatzkräfte müssen am Dienstag, 7. Oktober, gegen 18 Uhr zur Hochschule Magdeburg-Stendal ausrücken.

Die Brandmeldeanlage in Haus 3 hat Alarm geschlagen. Schnell waren die Stendaler Feuerwehrleute mit mehreren Fahrzeugen vor Ort.

Einsatzleiter Florian Beckmann erklärt den Grund für den Einsatz: „Angebranntes Essen in der Mikrowolle.“ Offenbar wollte sich jemand in der obersten Etage von Haus 3 Abendbrot zubereiten, was ihm oder ihr misslungen ist.

Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. Die Feuerwehr konnte nach wenigen Minuten wieder abrücken.