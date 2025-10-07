weather spruehregen
  4. Alarm in Haus 3: Feuerwehreinsatz an der Hochschule in Stendal

Die Feuerwehr in Stendal ist am Dienstag, 7. Oktober, zum Hochschulgelände in der Osterburger Straße ausgerückt.

Von Mike Kahnert 07.10.2025, 20:06
Die Feuerwehr Stendal musste am 7. Oktober 2025 gegen 18 Uhr zur Hochschule Magdeburg-Stendal ausrücken.
Stendal - Ein seltener Feuerwehreinsatz in Stendal: Die ehrenamtlichen Einsatzkräfte müssen am Dienstag, 7. Oktober, gegen 18 Uhr zur Hochschule Magdeburg-Stendal ausrücken.

Die Brandmeldeanlage in Haus 3 hat Alarm geschlagen. Schnell waren die Stendaler Feuerwehrleute mit mehreren Fahrzeugen vor Ort.

Einsatzleiter Florian Beckmann erklärt den Grund für den Einsatz: „Angebranntes Essen in der Mikrowolle.“ Offenbar wollte sich jemand in der obersten Etage von Haus 3 Abendbrot zubereiten, was ihm oder ihr misslungen ist.

Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. Die Feuerwehr konnte nach wenigen Minuten wieder abrücken.