Die Roland-Bronze vor dem Altmärkischen Museum in Stendal wurde beschädigt.

Hier noch mit Schwert: Das Schwert der Roland-Bronze am Altmärkischen Museum in Stendal wurde gestohlen.

Stendal (vs) - Unbekannte Täter haben die Roland-Bronze vor dem Altmärkischen Museum in Stendal beschädigt. Wie die Polizei nun mitteilt, habe ein Museumsmitarbeiter bereits am 27. Dezember festgestellt, dass das Schwert der Rolandfigur gestohlen wurde.

Die Bronze wurde am 15. Dezember eingeweiht und zeigt die Errichtung des Stendaler Rolands im Jahr 1525.