Osterburg - Stau auf der Bundesstraße 189 zwischen den beiden Ampelkreuzungen an den Zufahrten Osterburg. In der Stadt selbst heulen am Donnerstag kurz nach 11 Uhr die Sirenen. Grund ist ein Unfall auf der Bundesstraße 189 in Höhe der Einmündungen Norma-Einkaufsmarkt und Osterburg-Siedlung gewesen.