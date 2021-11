Zeugen in Wernigerode gesucht: Unbekannte Täter setzen drei Spiegelschränke in Brand -Sachschaden von circa 1500 Euro

Wernigerode (vs) - Am Freitag, den 19. November 2021, wurde durch einen 68-Jährigen aus Unterhaching bekannt, dass momentan unbekannte Täter bereits am 23. Oktober 2021 drei Spiegelschränke und einen Papiercontainer auf dessen Grundstück in Wernigerode in der Georgiistraße in Brand setzten.

Diese wurden durch das Feuer zerstört. Eine daneben befindliche Siloanlage wurde zudem beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1500 Euro. Die Polizei fragt in diesem Zusammenhang: Wer kann gegebenenfalls sachdienliche Angaben zum Sachverhalt machen? Die Polizei nimmt Hinweise unter 03941/ 674 293 entgegen.