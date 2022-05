Mann nach Brand in Jersleben in Krankenhaus eingeliefert

Bei einem Brand in Jersleben (Niedere Börde) ist ein Mann durch Rauchgase verletzt worden. Die Brandursache ist unterdessen weiter unklar.

Die Feuerwehr war in der Schulstraße in Jersleben Einsatz.

Jersleben - Zu einem Feuerwehreinsatz ist es am Mittwochvormittag in Jersleben gekommen. Wie Abschnittsleiter Dirk Bischoff gegenüber der Volksstimme mitteilte, seien die Wehren aus der Meseberg, Jersleben und Samswegen sowie Wolmirstedt gegen 11.30 Uhr in die Schulstraße alarmiert worden. Hier hatten Passaten schwarzen Rauch im Dachbereich eines Gebäudes wahrgenommen.