Diesen Diebstahl hat der Mann im Nachhinein sicherlich bereut. Denn von einem Zerbster Supermarkt aus ging es unmittelbar ins Gefängnis.

Einem Mann wurde der Diebstahl in einem Zerbster Supermarkt jetzt zum Verhängnis.

Zerbst (vs) - Doppeltes Pech könnte man sagen: In Zerbst wurde ein 47-Jähriger beim Ladendiebstahl erwischt. Allerdings sollte es nicht bei einer Strafanzeige bleiben.

Laut Pressemitteilung des Polizeireviers Anhalt-Bitterfeld wollte der Mann in einem Supermarkt auf der Alten Brücke Lebensmittel im Wert von rund 20 Euro stehlen. Er hatte diese in seinem Rucksack versteckt und wollte sich so an der Kasse vorbeischleichen. Daraus wurde nichts.

Zur Überprüfung seiner Personalien wurde eine Polizeistreife hinzugezogen. Dabei stellten die Beamten fest, dass gegen den Dieb ein Haftbefehl vorlag. Da der 47-Jährige die geforderte Geldsumme nicht entrichten konnte, landete er unverhofft in einer Justizvollzugsanstalt.