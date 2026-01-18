Bei Familie Wilke aus Theeßen erfüllt so manches DDR-Produkt immer noch seinen Zweck. Eines davon ist das Thermosspeisegefäß vom VEB Thermos Langewiesen - besswer bekannt als „Eisbombe“.

Tipp für DDR-„Eisbombe“, denn die ist nur bedingt „unkaputtbar“

Theeßen - Als Siegi Wilke aus Theeßen in der Volksstimme von der „Unkaputtbar“-Serie über noch intakte DDR-Produkte las, fielen ihr gleich mehrere Produkte ein, die bei ihr seit Jahrzehnten noch treu ihren Dienst tun: „Bis letztes Jahr haben auch wir die Narva- Lichterkette genutzt, die in der Volksstimme vorgestellt wurde“, berichtet Siegi Wilke.