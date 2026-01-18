Kreisparteitag fasst Beschluss Magdeburger FDP will Weihnachtsmarkt privatisieren
Die Stadt Magdeburg soll sich aus der Organisation des Weihnachtsmarktes zurückziehen. Der Marktbetrieb soll künftig ausgeschrieben werden. Das fordert die Magdeburger FDP.
18.01.2026, 13:30
Magdeburg. - Die FDP Magdeburg will beim Weihnachtsmarkt neue Wege gehen. Der Marktbetrieb soll künftig nicht mehr von der städtischen Weihnachtsmarkt-Gesellschaft organisiert, sondern ausgeschrieben werden. Das haben die Liberalen auf ihrem Kreisparteitag am Samstag (17. Januar 2026) beschlossen. Was die FDP damit erreichen will.