weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Wernigerode
    4. >

  4. Hotels und Ferienwohnungen: Schierke zu den Winterferien gut gebucht – finden Harz‑Urlauber noch eine Unterkunft?

Hotels und Ferienwohnungen Schierke zu den Winterferien gut gebucht – finden Harz‑Urlauber noch eine Unterkunft?

Zum Ferienstart zieht es viele Wintersport-Fans nach Schierke. Was Last-Minute-Bucher beachten müssen, wenn sie im Wernigeröder Ortsteil noch ein Hotelzimmer oder eine Ferienwohnung ergattern wollen.

Von Holger Manigk 18.01.2026, 14:30
In Schierke kann bei ausreichend Schnee auf drei Hängen gerodelt werden.
In Schierke kann bei ausreichend Schnee auf drei Hängen gerodelt werden. Foto: Polyluchs/Wernigerode Tourismus GmbH

Schierke. - Pünktlich zu den Winterferien in Sachsen-Anhalt beginnen am Samstag, 31. Januar 2026, die Schierker Wintersportwochen. Das Brockendorf erlebte bereits Anfang 2026 bei besten Schneebedingungen den ersten Besucheransturm des Jahres. Finden Urlauber nun noch Unterkünfte?