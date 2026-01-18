Zum Ferienstart zieht es viele Wintersport-Fans nach Schierke. Was Last-Minute-Bucher beachten müssen, wenn sie im Wernigeröder Ortsteil noch ein Hotelzimmer oder eine Ferienwohnung ergattern wollen.

Schierke zu den Winterferien gut gebucht – finden Harz‑Urlauber noch eine Unterkunft?

In Schierke kann bei ausreichend Schnee auf drei Hängen gerodelt werden.

Schierke. - Pünktlich zu den Winterferien in Sachsen-Anhalt beginnen am Samstag, 31. Januar 2026, die Schierker Wintersportwochen. Das Brockendorf erlebte bereits Anfang 2026 bei besten Schneebedingungen den ersten Besucheransturm des Jahres. Finden Urlauber nun noch Unterkünfte?