Hotels und Ferienwohnungen Schierke zu den Winterferien gut gebucht – finden Harz‑Urlauber noch eine Unterkunft?
Zum Ferienstart zieht es viele Wintersport-Fans nach Schierke. Was Last-Minute-Bucher beachten müssen, wenn sie im Wernigeröder Ortsteil noch ein Hotelzimmer oder eine Ferienwohnung ergattern wollen.
18.01.2026, 14:30
Schierke. - Pünktlich zu den Winterferien in Sachsen-Anhalt beginnen am Samstag, 31. Januar 2026, die Schierker Wintersportwochen. Das Brockendorf erlebte bereits Anfang 2026 bei besten Schneebedingungen den ersten Besucheransturm des Jahres. Finden Urlauber nun noch Unterkünfte?