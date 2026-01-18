Schiff droht zu sinken Erneuter Schiffsunfall am Mittellandkanal: Feuerwehr und Taucher verhindern das Sinken des Schiffes
Im Maschinenraum eines Gütermotorschiffes auf dem Mittellandkanal in Calvörde tritt Wasser ein. Einsatzkräfte rücken aus, um die Lage unter Kontrolle zu bringen. Ob der Vorfall erneut durch eine Eisscholle verursacht wurde, wird derzeit noch geprüft.
Calvörde - Ein gemeldeter Wassereinbruch im Maschinenraum eines Schiffes führte die Freiwillige Feuerwehr Calvörde, Haldensleben und Eimersleben sowie die Wasserschutzpolizei am Sonnabend um 15.23 Uhr zu einem Einsatz an die Anlegestelle am Mittellandkanal in Calvörde in Richtung Velsdorf. Nach dem Eintreffen der Einsatzkräfte bestätigte sich die gemeldete Lage.