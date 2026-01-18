Im Maschinenraum eines Gütermotorschiffes auf dem Mittellandkanal in Calvörde tritt Wasser ein. Einsatzkräfte rücken aus, um die Lage unter Kontrolle zu bringen. Ob der Vorfall erneut durch eine Eisscholle verursacht wurde, wird derzeit noch geprüft.

Erneuter Schiffsunfall am Mittellandkanal: Feuerwehr und Taucher verhindern das Sinken des Schiffes

Einsatz am Mittellandkanal: Die Feuerwehr Calvörde, Haldensleben und Eimersleben sowie weitere Einsatzkräfte sichern ein Gütermotorschiff an der Anlegestelle, nachdem es zu einem Wassereinbruch im Maschinenraum gekommen war.

Calvörde - Ein gemeldeter Wassereinbruch im Maschinenraum eines Schiffes führte die Freiwillige Feuerwehr Calvörde, Haldensleben und Eimersleben sowie die Wasserschutzpolizei am Sonnabend um 15.23 Uhr zu einem Einsatz an die Anlegestelle am Mittellandkanal in Calvörde in Richtung Velsdorf. Nach dem Eintreffen der Einsatzkräfte bestätigte sich die gemeldete Lage.