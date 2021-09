Kretschmer: Bundestagswahl wichtig auch für Sachsen

Dresden - Der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) hat die Menschen aufgefordert, ihr Wahlrecht zu nutzen. Der Freistaat brauche im nationalen Parlament tatkräftige Abgeordnete, die sich für die sächsischen Interessen einsetzten, sagte er am Sonntagmorgen vor dem Urnengang in seinem Wahllokal in Dresden. „Wir haben bei dieser Wahl auch die Möglichkeit, dem Zeitgeist etwas entgegenzusetzen, der Freude am Zerstören hat.“ Es gehe darum, zu gestalten und etwas aufzubauen, „das ist die sächsische Erfolgsgeschichte seit 30 Jahren“. Und auch für Sachsens Einfluss in der Bundesrepublik Deutschland sei es wichtig, „wie stark wir im Bundestag vertreten sind“.