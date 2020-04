In Deutschland soll es bundesweit eine Maskenpflicht zur Eindämmung des Coronavirus geben. Sechs Politiker beim Tragen oder An- und Abziehen eines Mundschutzes (von links nach rechts): Stephan Weil (SPD), Ministerpräsident Niedersachsen, Markus Söder (CSU), Ministerpräsident von Bayern, Werner Kogler, Vizepräsident von Österreich, Jens Spahn (CDU), Bundesgesundheitsminister, Armin Laschet (CDU), Ministerpräsident Nordrhein-Westfalen, und Daniel Günther (CDU), Ministerpräsident Schleswig-Holstein. Foto: Dpa/dpa

In allen 16 Bundesländern wird die Maskenpflicht eingeführt. CSU-Chef Markus Söder lobt diese Entscheidung.

München/Berlin (dpa) l "Gute Nachricht: jetzt kommt in allen 16 Bundesländern eine Maskenpflicht. Damit ist klar: die Erleichterungen werden von Schutzmaßnahmen begleitet", schrieb der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Mittwochnachmittag bei Twitter.

Bremen zieht nach

Zuvor hatte Bremen als letztes Bundesland angekündigt, das Tragen von Mund-Nase-Bedeckungen zum Schutz vor Ansteckungen vorschreiben zu wollen. Die Pflicht gilt in den meisten Ländern ab kommender Woche, in Sachsen-Anhalt bereits ab Donnerstag, und bezieht sich meistens auf Busse und Bahnen sowie das Einkaufen in Geschäften.



Bund und Länder hatten sich noch vor einer Woche darauf verständigt, Alltagsmasken im öffentlichen Nahverkehr und im Einzelhandel "dringend" zu empfehlen.