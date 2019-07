Lastwagen der russischen Streitkräfte mit dem Flugabwehrsystem S-400 fahren am 09. Mai 2016 über den Roten Platz in Moskau, Russland. Die Türkei wird von Russland mit dem Waffensystems beliefert werden. Archivfoto: Yuri Kochetkov/epa/dpa

DIe militärisch-technische Zusammenarbeit zwischen dem Nato-Mitglied Türkei und Russland soll ausgebaut werden.

Moskau (dpa) | Russland hat den Beginn seiner Lieferungen des Raketenabwehrsystems S-400 an das Nato-Mitglied Türkei bestätigt. Die Zustellung habe begonnen, alles laufe nach Plan, sagte eine Sprecherin des russischen Föderalen Dienstes für die militärisch-technische Zusammenarbeit der Agentur Interfax zufolge am Freitag. Kremlsprecher Dmitri Peskow sagte, dass beide Seiten – also Russland und die Türkei – ihre vertraglichen Verpflichtungen in vollem Umfang erfüllen würden.

Russland sei bereit, die militärisch-technische Zusammenarbeit mit der Türkei auszubauen. Es gebe zahlreiche moderne Waffengattungen neben dem S-400-System, die für das Land von Interesse sein könnten, meinte der Verteidigungsexperte Franz Klinzewitsch im russischen Föderationsrat. Er lud auch andere Staaten ein, sich mit russischen Waffen zu versorgen. "Die Türen sind offen", sagte er.