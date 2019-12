„Topmodel“-Kandidatin Theresia findet Zeitz geil. Und will, dass alle anderen bald auch so denken. Foto: dpa

"#zeitzistgeil!" Naja ... das sagt zumindest eine semi-erfolgreiche TV-Schönheit.

Zeitz l Braunkohle, Bröckel-Häuser, Brachflächen. Das Lexikon von Zeitz hat auffällig viele Einträge mit "Br". Die Stadt im äußersten Süden von Sachsen-Anhalt ist in puncto Lage, Wirtschaftskraft und Charme-Potenzial überhaupt eher nicht so weit vorn. Das möchte die junge Zeitzerin Theresia Fischer dringend ändern. Theresia erlangte einigen, okay, Ruhm, als Kandidatin bei "Germanys next Topmodel", also Platz elf, damit auch nicht so weit vorn.

Jetzt startete sie eine Instagram-Aktion unter dem Hashtag #zeitzistgeil, um das Image ihrer Heimatstadt ein wenig aufzupolieren.

Zeitz und geil in einem Atemzug, das muss man erstmal hinkriegen. Die Stadt kann Theresia für den Impuls dankbar sein. Positiv konnotierte Wortverbindungen drängen sich in diesem Fall nämlich nicht gerade auf. Vielleicht noch, autsch, Zeitzenbier oder Zeitzwäsche. Bitte nicht Zeitzhusten, Zeitzkragen oder Zeitz-kostenabrechnung. Die "Br"-Stadt im Süden hat dringend Besseres verdient. Es ist wirklich höchste Zeitz.