Tanzen in Magdeburg - das sind die Partys am ersten Maiwochenende 2024 in den Clubs

Am Wochenende sind Partys auch in Magdeburg angesagt.

Magdeburg - Das erste Maiwochenende 2024 wird in den Magdeburger Clubs gefeiert. Die Volksstimme hat Ideen zum Ausgehen aus Clubs zusammengetragen.

Strandbar: Ein "Weekend Warm-up" ist für den 3.5. in der Strandbar am Petriförder geplant. Von 18 bis 22 Uhr spielt hier die Musik.

Montego Beachclub: Afro House, Afro Deep und Amapiano werden am 3. Mai ab 19 Uhr beim "Africandise" im Montego Beachclub unweit des Heinrich-Heine-Platzes geboten. House Lovers sind am 4. Mai ab 19 Uhr am Start, und am 5.5. beginnt um 11 Uhr das Weekend Recap.

Ellen Noir: Für zwei Abende ist "Underground Rave 25" im Ellen Noir im Buckauer Bahnhof jeweils ab 22 Uhr mit Hardtekk, Tekk und Hardtechno angesagt. Am 3.5. legen auf dem einen Floor Cracky Koksberg, Fabitekk, Cheapex, Eycer, Togs vs Trypsin, Pitti Pepp, Traytekk, Manstekker und Splatter Effect, auf dem anderen Benny R., Brother of Evil, Echse, Krause, Flip Live vs Hypnotix und Synapse auf. Für den 4.5. haben sich für den einen Floor Kannadiss, Craig Mortails, Luzzifer, CZ Kind, Bassbilanz, Nyle vs Benzn vs Störgerräusch und Beam vs Falki, für den anderen Hannibal vs Jesus 2.0, Sauerbatz, Haimkind, Non Plus Ultra und Pitti Pepp angesagt.

Down Town Club: Um 23 Uhr beginnt am 3.5. im Down Town Club im Breiten Weg 227 die Party "Friday Drip". DJ Coop legt Blackmusic, 808 und Deutschrap auf. "Down Town eskaliert" mit DJ Ex ist die folgende Nacht ebenfalls ab 23 Uhr betitelt.

Feuerwache: Schwoof mit DJ Wassi steht am 4. Mai auf dem Veranstaltungsplan der Sudenburger Feuerwache in der Halberstädter Straße 140. Geöffnet ist dieses ab 20.30 Uhr, ab 21 Uhr steigt die Party.

Festung Mark: Die "90er & 2000er Party" mit Mütze Katze steigt am 4. Mai ab 22 Uhr in der Festung Mark im Hohepfortewall. Unterstützung gibt es von DJ Alex Ninow. Auf einem zweiten Floor legen DJ Sunshine und O´Brian auf.

Buttergasse: Felistic legt am 4. Mai in der Buttergasse zum "One Love Saturday" auf. Beginn ist um 22 Uhr.

Boys’n’Beats: Pop, House und Black Tunes bringen "Bianca Beat und ihr Boss" am 4. Mai ab 23 Uhr ins Boys'n'Beats, den Club für Schwule und Lesben in der Liebknechtstraße 89.

Insel der Jugend: "Bass Nacht meets Orange Sun Festival" heißt es am 4. Mai auf der Insel der Jugend in der Maybachstraße 8. Beginn ist um 23 Uhr.

Kunstkantine: Die letzte Party vor der Sommerpause steht in der Kunstkantine in der Karl-Schmidt-Straße 42 am 4. Mai auf dem Programm. Ab 22 Uhr legen neben anderen Big Honey, Just Etienne, Mario Wiedemann, [MODUS] und Vincent Neumann auf.

Factory: "Dark Saturday" und "School of Rock - last dance" sind am 4. Mai in der Factory in der Sandbreite 2 angesagt. DJ Rocekphily und DJ Dark Rebell sorgen auf zwei Floors für die Musik. Beginn ist um 23 Uhr.

Prinzzclub: "She said disco" ist die Nacht am 4. Mai ab 23 Uhr im Prinzzclub in der Halberstädter Straße 113a mit DJ Seth überschrieben.

Geheimclub: In der Nacht zum Sonntag ist im Geheimclub in der Münchenhofstraße 37 eine Nacht unter dem Titel "Never stop" angesagt. Auf dem einen Floor spielen Piater, Salty DJ und CC.Fierce, auf dem anderen legt Toffee auf.

SC Baracke: Am Sonnabend um 23 Uhr beginnt die Party im Studentenclub Baracke auf dem Campus der Otto-von-Guericke-Uni am Universitätsplatz.

Flowerpower: Im „Flowerpower“ legen Dienstag bis Sonntag DJs auf. Geöffnet ist im Breiten Weg 252 jeweils ab 19 Uhr.