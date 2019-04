Das Puppentheater in Magdeburg ist mit dem Deutschen Theaterpreis ausgezeichnet worden. Foto: Jens Wolf/dpa-Zentralbild/dpa

Mit dem Puppentheater in Magdeburg und der Oper in Halle wurden 2019 gleich zwei Kultureinrichtungen in Sachsen-Anhalt ausgezeichnet.

Magdeburg/Halle l Das Puppentheater Magdeburg und die Oper Halle sind mit dem Theaterpreis des Bundes ausgezeichnet worden. Wie das Deutsche Zentrum des internationalen Theaterinstituts (ITI) bekannt gibt, sind das Puppentheater in Magdeburg und die Oper Halle zwei von insgesamt 11 Einrichtungen, die 2019 geehrt werden. Das Puppenhaus in Magdeburg unter der Intendanz von Michael Kempchen sei zentraler Anker des deutschen Figurentheaters – für Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, heißt es unter anderem in der Begründung. Im Opern-Konzept der Oper Halle werden unter anderem "höchst bemerkenswerte Innovation" und das "experimentelle Musiktheater" des junges Leitungsteams gelobt. "Die diesjährigen Gewinner beeindrucken durch außergewöhnliche Produktionen, ihr künstlerisches Gesamtprogramm oder durch strukturelle Zukunftsentscheidungen, die bundesweite Aufmerksamkeit und Wertschätzung verdienen", heißt es in der Mitteilung weiter. Die elf Gewinner konnten sich in einer Jury aus Theater- und Kulturschaffenden aus dem gesamten Bundesgebiet gegen 108 Mitbewerber durchsetzen. Jede Auszeichnung wird mit einem Preisgeld von 75.000 Euro belohnt. Die Preisverleihung wird am 27. Mai 2019 in Gera stattfinden.

