Gil Ofarim gerät im australischen Dschungel erneut ins Kreuzfeuer. Mitcamper stellen seine Aussagen infrage und bringen alte Gerüchte zurück ins Gespräch. Besonders Simone Ballack äußert Zweifel am Verhalten des Musikers.

Magdeburg/Halle (Saale). - Im australischen Busch ist der Ton rauer geworden: Nach fast zwei Wochen verschärfen sich die Spannungen um Gil Ofarim im Dschungelcamp immer weiter. Neue Vorwürfe, alte Gerüchte und offene Kritik anderer Promis bringen den Musiker unter Druck.

Während er versuchte, die Ruhe zu bewahren, wurde er an Tag 14 von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" von mehreren Mitcampern kritisch beäugt. Neben Ariel Hediger hatte sich besonders Simone Ballack auf den Sänger eingeschossen.

Ariel und Simone Ballack: Misstrauen gegen Gil Ofarim wächst weiter

Ariel Hediger konfrontierte Gil Ofarim immer wieder mit seinen aus ihrer Sicht widersprüchlichen Aussagen. "Du willst die Zuschauer für dumm verkaufen. Wen willst du eigentlich verarschen?", fragte sie ihn. Als Ofarim erklärte, er habe eine Gehirnerschütterung erlitten, regierte Ariel überrascht: "Gestern hast du gesagt, es war ein Schleudertrauma."

Auch Simone Ballack äußerte Zweifel an seinem Verhalten: "In mir brodelt es auch. Wenn ich jetzt sehe, dass du plötzlich zwei bis drei Tage vor dem Finale so lustig bist, für mich ist das zu gut drauf." Der Sänger fühlte sich angegriffen und meinte, dass "aus dem Nichts geschossen" werde.

Gil Ofarim: Alte Gerüchte werden neu entfacht

Während Gil Ofarim bei der Dschungelprüfung war, rückte Simone Ballack dann auch noch Ereignisse aus der Vergangenheit in den Vordergrund. Sie deutete Zusammenhänge zwischen Ofarims Teilnahme bei "Let's Dance" und dem Ende seiner damaligen Beziehung an. "Ich sage nichts. Ich möchte hier keine schmutzige Wäsche waschen." Und weiter: "Er weiß auch, dass ich seine Frau kenne."

Als die Camper das weiter diskutierten, fragte Hubert Fella direkt nach: "Was war denn mit deiner Ex-Frau? Du hast mit einer Tänzerin...?" Ofarim reagierte gewohnt ausweichend und begründete seine Zurückhaltung mit Rücksichtnahme: "Meiner Ex-Frau ging es damals nicht gut." Mehr wolle er dazu nicht sagen.

Simone Ballack: Kritik am Zuschauervoting bei Ibes

Neben den persönlichen Konflikten sorgte zudem erneut das Voting der Zuschauer für Unverständnis. Simone Ballack zeigte ihr Unverständnis für Ofarims offensichtlich gutes Abschneiden bei den Telefonvotings.

"Das kann ich nicht nachvollziehen. Da fühle ich mich verascht", sagte sie. Die Situation im australischen Camp beschrieb sie als Belastung und sprach von einem "Eiertanz".

Besonders irritiere sie der Widerspruch zwischen Gils öffentlicher Kritik und dem Abstimmungsverhalten der Zuschauer. "Der Zuschauer, der da draußen die ganze Zeit schlimm redet und schimpft und Kommentare unter der Gürtellinie verfasst, der wählt den jetzt weiter", fasste sie zusammen.

Ibes 2026: Zuschauer sehen bei "Die Stunde danach" Gil Ofarim als Dschungelkönig

Trotz aller Vorbehalte betonte Ballack deutlich, dass sie Ofarim im Camp nicht ausgrenzen wolle. "Das war nicht unsere Entscheidung, wir haben den hier präsentiert bekommen. Ich bin ein höflicher Mensch, ich werde mit ihm normal umgehen. Ich werde ihn nicht ausgrenzen", erklärte sie. Gleichzeitig war sie überzeugt, dass Ofarim längst hätte ausscheiden müssen.

Die Realität im Camp zeigt jedoch ein anderes Bild. Der Musiker bleibt. Auch Umfragen in der RTL-Show "Die Stunde danach" deuten darauf hin, dass er im Wettbewerb um die Krone eine Rolle spielen könnte. Mit 58 Prozent führte er das Dschungelkönig-Voting der Zuschauer am Mittwochabend an.