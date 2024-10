Nur noch bis Sonntag haben Sachsen-Anhalts Kinder schulfrei, dann beginnt ein wahrer Lern-Marathon bis zu den Weihnachtsferien ab 23. Dezember. Wer kann, sollte die Zeit also nutzen. Hier kommen drei Tipps:

1. Gruseln im Freizeitpark Belantis

Ja, ist denn heute schon Halloween? Das nicht, und dennoch verwandelt sich das Abenteuerreich Belantis bei Leipzig im Oktober in ein schaurig-schönes Gruselparadies. Täglich können Gäste durch die von nebeligen Lichtstrahlen erhellten Wege wandeln und dabei schaurigen Gestalten begegnen.

Immer samstags und zu Halloween, am 30. und 31. Oktober, öffnen Grusel-Labyrinthe für kleine und große Angsthasen, es gibt spezielle Grusel-Shows und verlängerte Öffnungszeiten bis 20 statt 17 Uhr.

2. Burgfest für Familien in Wettin

Ritterkämpfe, Gaukler oder Bootstouren: Am Wochenende sind Familien zum Burgfest in Wettin (Saalekreis) herzlich willkommen. Kinder können ihre Künste bei verschiedenen Handwerkern erproben. Wer nicht basteln mag, der jongliert vielleicht im Kinderzirkus oder erfreut sich an Märchen und Geschichten aus alten Zeiten.

Auch ein handbetriebenes historisches Kinderkarussell darf geentert werden. Apropos: Mit dem Schiff „Amelie“ starten Touren auf der Saale. An beiden Tagen finden 14 und 16 Uhr Burgführungen statt. Samstag geht es ab 21 Uhr mit dem Nachtwächter durch dunkle Gassen.

3. Wipperliese entführt zum Schwert Excalibur

„Zwei Tage, zwei Tunnel, ein Erlebnis“ – so lautet das Motto für das Herbstferienprogramm der Wipperliese in Mansfeld-Südharz. Am Donnerstag und Freitag pendelt der Zug zwischen Sangerhausen und Wippra und bietet so Gelegenheit, Sehenswürdigkeiten wie das Rosarium oder das Wippertal mit seinen Wanderwegen zu erkunden. Ein- und aussteigen ist erlaubt. Das Schwert Excalibur etwa soll in einem Stein auf dem Rundwanderweg in Biesenrode stecken. In Wippra wartet zudem der Wipperia-Funpark.

4. Lumagica in Magdeburg lockt mit der „Galaxie der Lichter“

Seit Ende September erstrahlt der Elbauenpark Magdeburg einmal mehr in neuem Glanz. Die Lichtkünstler von Lumagica sind zurück und haben den Elbauenpark in eine magische Welt verwandelt! Auf einem rund zwei Kilometer langen Rundweg erwartet Gäste in sieben verschiedenen Welten ein besonderes magisches Erlebnis.

Funkelnde Tiere, eine farbenfrohe Pflanzenwelt oder interaktive Elemente: Mehr als 300 leuchtende Skulpturen und fantasievolle Lichtinstallationen, eingebettet in eine malerische Parklandschaft sorgen für unvergessliche Momente.

Am Freitag, 11. Oktober, wartet ein weiteres Spektakel: Die „Galaxie der Lichter“, eine große Lasershow mit epischer Musik und Spezialeffekten.

Der Park öffnet um 17.30 Uhr bis 23 Uhr. Es ist kein kostenpflichtiges Zusatzticket nötig, die im Vorverkauf und an der Tageskasse erhältlichen Flextickets sowie die Zeitfenster-Tickets für alle Slots berechtigen zum Eintritt. Tickets sind im Vorverkauf unter www.lumagica.com sowie an allen bekannten VVK-Stellen erhältlich.

5. Adventure-Golf am Markkleeberger See in Leipzig

In Sachsen tickt die Uhr etwas anders. Da haben die Ferien gerade erst begonnen. So kommt es, dass auf der Adventure-Golf-Anlage am Markkleeberger See bei Leipzig derzeit täglich gegolft werden kann. Die Adventure-Golf-Anlage befindet sich auf dem Gelände des Kletterparks und bietet auf zwölf begrünten Bahnen mit Bahnlängen von fünf bis 25 Metern Spielspaß für die ganze Familie.

Noch bis zum 20. Oktober ist jeweils montags bis freitags von 11 bis 18 Uhr sowie samstags, sonntags und feiertags von 10 bis 18 Uhr die Tore. Danach ist bis zum Saisonschluss am 31. Oktober 2024 jeweils samstags, sonntags und feiertags von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

6. Magische Ferienwochen in Halle für Hexen und Zauberer

Ein buntes Ferienprogramm bietet wieder das Landesmuseum für Vorgeschichte in Halle. Im Mittelpunkt der Aktionen stehen die Themen der Sonderausstellung "Magie – Das Schicksal zwingen". Jede Ferienwoche steht unter einem anderen Motto.

Vom 8. bis 11. Oktober geht es um "Magisches Metallhandwerk – Zauberhafte Glut". Es werden Amulette, Anhänger und kleine Figuren gefertigt.

Datum: 1. bis 11. Oktober, 10 bis 12 Uhr



Preise: 5 Euro pro Person plus Eintritt

7. Spielen und Basteln mit Luther für Kreative

Die Kulturelle Bildung der LutherMuseen bietet auch in diesem Jahr wieder ein kreatives Programm für die Ferienzeit an. Mehrere spannende Programme wird es im Wittenberger Augusteum und in Eisleben geben.

Die Kulturelle Bildung der LutherMuseen lädt am Mittwoch, 9. Oktober 2024, im Rahmen ihres Ferienprogramms um 9.30 Uhr zum „kreativen Re-Cycling“ in Luthers Sterbehaus ein. Beim Workshop für Kinder und Jugendliche zwischen 11 und 14 Jahren werden kaputte Fahrradschläuche in Gürtel, Geldbeutel, Federmäppchen oder andere Utensilien verwandelt.

Am Mittwoch, 10. Oktober 2024, heißt es zum Abschluss in Luthers Sterbehaus „Verwebt und zugenäht!“. Beim letzten Programmpunkt des Oktoberferien-Programms lassen Kinder und Jugendliche zwischen 11 und 14 Jahren ab 9.30 Uhr aus Wollresten, Knöpfen, Perlen und Naturmaterialien kleine Kunstwerke entstehen. Es ist ausdrücklich erwünscht, Wollreste mitzubringen. Die Anmeldung für beide Veranstaltungen erfolgt per E-Mail unter bildung.eisleben@luthermuseen.de oder telefonisch unter 0 34 75/7 14 78 23.

Datum: 8./9./10. Oktober 2024, jeweils 9.30-12.30 Uhr, Luthers Sterbehaus Eisleben



Preise: 5 Euro pro Person

8. Action auf Burg Querfurt für Ritter- und Feen-Fans

In den Herbstferien lockt die Burg Querfurt an drei Tagen mit Ferienangeboten für Kinder im Alter von 6 bis 12 Jahren. Am 8. Oktober wird die Welt der Drachen im Mittelalter erkundet. Am 9. Oktober, geht es um Kreuzritter, Ordensritter und Templer. Am 10. Oktober steht das Feen- und Elfenland Burg Querfurt auf dem Programm.

Eine Anmeldung zu den Veranstaltungen muss jeweils bis 15 Uhr des Vortages erfolgen.

Datum: 8. bis 10. Oktober, 8 bis 12 Uhr



Preise: 8 Euro pro Person und Tag

9. Mittelalterliche Kunst auf Schloss Merseburg für Handarbeitsbegeisterte

Was Lerchen, Anker und Kreuze mit Knoten zu tun haben und welche eleganten Muster daraus entstehen können, erfahren Kinder in den Herbstferienprojekten des Kulturhistorischen Museums Schloss Merseburg vom 8. bis 10. Oktober.

Anschließend können sie sich an dieser kunstvollen Knüpftechnik selbst versuchen und Schlüsselanhänger, Armbänder oder Windlichtumhänge anfertigen. Um eine telefonische Anmeldung unter 03461/402000 wird gebeten.

Datum: 8. bis 10. Oktober, jeweils 10 bis 12 Uhr



Preise: 5 Euro pro Person plus 1 Euro Materialkosten

10. Gemeinsames Theaterspiel für Kleine und Große in Magdeburg

Im Ferienprojekt "Zwischen Chaos und Konsens" im Theater Magdeburg wird das Zusammenleben von Kindern (ab 10 Jahren) und Erwachsenen spielerisch erkundet.

Am 11. und 12. Oktober wird gemeinsam verhandelt, diskutiert und ausprobiert: Wer trifft Entscheidungen, wie gestaltet sich der Alltag und welche Regeln gelten? Durch künstlerische Auseinandersetzungen und das gemeinsame Entwickeln von Szenen und Geschichten wird das Konzept Familie hinterfragt und neugestaltet. Noch gibt es freie Plätze, für die man sich bis zum 4. Oktober anmelden kann.

Datum: 11. Oktober 15 bis 17 Uhr und 12. Oktober 10 bis 16 Uhr



Preise: Erwachsene 10 Euro und Kinder (bis max. 14 Jahre) 5 Euro

11. MINT-Woche in Halle für Schlauköpfe

Vom 7. bis 11. Oktober lädt die Stadtbibliothek in Halle Kinder ab vier Jahren und Jugendliche ein, die aufregende Welt der MINT-Fächer – Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik – zu erforschen.

Vom Weltraumabenteuer bis zum Smartphone-Mikroskop tüfteln kleine Forscher hier an spannenden Projekten. Besonders interessant: Im Workshop am 10. Oktober stellen die Kinder eigenen Schleim her, den sie dann auch mit nach Hause nehmen können – sehr zur Freude der Eltern. Die Anmeldung ist unter 0345 2214729 möglich.

Datum: 7. bis 11. Oktober



Preise: die Teilnahme ist kostenlos

12. Lern-Projekt in Halle für Wissbegierige

Am 9. und 10. Oktober findet jeweils von 9 bis 13 Uhr wieder eine Ferienwerkstatt in der Jugend- und Familienberatung der AWO Halle-Merseburg, Zerbster Straße 14, in Halle, statt.

Das Angebot richtet sich an Schulkinder der 5. und 6. Klassen. Es trägt dazu bei, das Lernen an der weiterführenden Schule zu erleichtern und das „Lernen zu lernen“. Anmeldung zum Kurs per E-Mail unter jufabe@awo-halle-merseburg.de.

Datum: 9. und 10. Oktober, 9 bis 13 Uhr

13. Hochschul-Luft schnuppern im Harz für kleine Studenten

Die Hochschule Harz lädt in der Zeit vom 7. bis 11. Oktober alle Interessierten nach Wernigerode und Halberstadt ein, an einem oder mehreren Tagen erste Eindrücke vom Studienalltag zu sammeln und ausgewählte Vorlesungen sowie Seminare des regulären Vorlesungsbetriebs zu besuchen.

Die Fachbereiche Automatisierung und Informatik, Verwaltungswissenschaften sowie Wirtschaftswissenschaften bieten ein vielfältiges Programm aus über 50 Vorlesungen an. Die „Schnupper-Studenten“ können die Veranstaltungen kostenfrei auf eigene Faust besuchen, während die Studienberatung jederzeit für Fragen zur Verfügung steht.

Datum: 7. bis 11. Oktober

14. Familienshow mit den Erdmännchen „Jan & Henry 2“ in Bitterfeld-Wolfen und Halberstadt

Seit 2018 ist das Theater Lichtermeer mit der großen Bühnenshow von "Jan & Henry” unterwegs und konnte in hunderten von Aufführungen viele tausend kleine und große Erdmännchenfans begeistern. Nun ist es an der Zeit für einen neuen Fall für die Erdmännchen.

Die frechen Erdmännchen JAN und HENRY

Das Musiktheater für Kinder kommt am Donnerstag, 10. Oktober, um 16 Uhr ins Städtisches Kulturhaus nach Bitterfeld-Wolfen und am Samstag, 12. Oktober, um 15 Uhr ins Nordharzer Städtebundtheater nach Halberstadt.

15. Kinderdombauhütte in Naumburg für junge Baumeister

Hereinspaziert in die Welt der Uta! In den Ferien können Kinder das Welterbe Naumburger Dom einmal ganz genau unter die Lupe nehmen und in das faszinierende Schaffen der Bauhütten des 13. Jahrhunderts eintauchen.

Bei einer Tour werden der Dom erkundet und die Kunstwerke aus fast 1.000 Jahren Geschichte entdeckt. Anschließend schlüpfen die Kinder selbst in die Rolle der Glaserin oder des Glasers, der Steinmetzin oder des Steinmetzes, der Baumeisterin oder des Baumeisters sowie der Handwerkerin und des Handwerkers.

Am Mittwoch (9. Oktober) heißt es "Dom im Fokus. Bild für Bild zum Welterbe". Kinder erstellen einen Bilderfilm – Bau dir eine Kamera und sammle Bilder im Dom!



Am Freitag (11. Oktober) wird unter dem Motto "Das Geheimnis des Pergaments" kleine Büchlein gebunden und das Schreiben mit der Gänsefeder geübt.

Eine Anmeldung über den Besucherservice ist erforderlich.



Datum: 30. September bis 11. Oktober, 10 bis 12 Uhr



Preise: 6 bis 8 Euro

16. „Der kleine Prinz“ in Bernburg

Das Theater Eisleben gastiert mit der Inszenierung für Kinder ab 6 Jahren „Der kleine Prinz“ nach Antoine de Saint-Exupery vom 15. Oktober bis zum 18. Oktober im Bernburger Theater.

„Man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar.“ Dieses Zitat vom französischen Autor Antoine de Saint-Exupéry aus seinem Buch „Der kleine Prinz“ ist längst weltberühmt. Achtzig Jahre liegt die Geburt der Geschichte zurück und hat nichts von ihrer rätselhaften Schönheit verloren.

Spieltermine:

Dienstag, 15.10.24 um 10 Uhr

Mittwoch, 16.10.24 um 10 und 15 Uhr

Donnerstag, 17.10.24 um 10 Uhr

Freitag, 18.10.24 um 10 Uhr

Kartenverkauf im Metropol, Schlossstr. 20. 06406 Bernburg, Tel. 03471/347940; Stadtinformation, Lindenplatz 9, 06406 Bernburg, Tel. 03471/3469311