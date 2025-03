Pünktlich zu Beginn der Osterferien in Sachsen-Anhalt starten die Freizeitparks der Region in die neue Saison. Von wilden Achterbahnfahrten über tierische Begegnungen bis hin zu süßen Erdbeer-Erlebnissen: Acht Tipps, was es wo in Mitteldeutschland Neues und Spannendes zu erleben gibt.

Halle. Nervenkitzel in der Achterbahn, per Riesenrutsche rasant in die Tiefe gleiten oder knallende Lassoshow: Pünktlich zu Beginn der Osterferien in Sachsen-Anhalt starten auch die Freizeitparks in ihre Saison.

Unsere Redaktion hat sich bei den Veranstaltern umgehört und gibt einen Überblick für Mitteldeutschland:

1. Leipzig: Nervenkitzel im Freizeitpark Belantis

Am Sonnabend, 5. April 2025, öffnet das Belantis-Abenteuerreich wieder seine Tore und bietet mehr als 50 Attraktionen für alle Altersgruppen, darunter Achterbahnen, Wildwasserbahnen und interaktive Erlebnisse.

Neu in diesem Jahr sind die Shows „Die neuen Aufgaben des Herkules“ und „Abenteuer mit Buddel“ sowie Hörgeschichten, die die „Fahrt des Odysseus“ erweitern. Gäste, die länger bleiben möchten, können mit Belantis Holidays passende Unterkünfte in Park Nähe buchen.

Auch kulinarisch gibt es im Belantis Neuerungen: Tacos im Bistro Bodega, Kuchen im Schloss-Café und Bubble Tea in fast jedem Bistro.

Die Piratentaufe im Belantis bei Leipzig dürfen auch kleinere Gäste nutzen. (Foto: Belantis)

Adresse: Zur Weißen Mark 1, 04249 Leipzig

Öffnungszeiten: Saisonbeginn am 5. April 2025, regulär täglich von 10 bis 17 Uhr geöffnet, in den Sommerferien teilweise bis 18 Uhr, mittwochs außerhalb der Ferien immer von 10 bis 16 Uhr

Preise: Online-Tickets ab 32,90 Euro, Tageskasse bis zehn Jahre 39,90 Euro, ab elf Jahren 44,90 Euro, Gruppentickets ab 21,90 Euro pro Person, Saisonpass 2025 ab 59,90 Euro, Kinder unter 4 Jahren haben freien Eintritt und benötigen kein Ticket

Tipp: Geburtstagskinder erhalten freien Eintritt in den Freizeitpark. Wer während der Winterpause (zwischen dem 1. November und 4. April) Geburtstag hatte, kann den Park zwischen dem 5. und 13. April einmalig kostenlos besuchen. Ein Nachweis des Geburtstags ist erforderlich.

2. Döbeln: Karls Erlebnis-Dorf verrät neue neue Attraktionen

Im Familien-Freizeitpark „Karls“ in Döbeln, Mittelsachsen, erwartet Besucher ein Erlebnis voller abwechslungsreicher Attraktionen. Ob die beliebte Traktorbahn, die unterhaltsame Angsthasenshow oder das riesige Kletterkissen – zu jeder Jahreszeit gibt es hier Neues zu entdecken.

In Karlchen mit seinem Chef Robert Dahl. (Foto: dpa)

Ab dem 4. April lädt der Park zum saisonalen Spargelessen ein, und in nur einem Monat beginnt bereits die Erdbeerernte. Wer nicht so lange warten möchte, kann in Karls-Manufakturen nach köstlichen Leckereien stöbern.

Und natürlich ist der Blick schon in die Zukunft gerichtet. Ein großes Projekt ist das Familienhotel „Die Karls Bande“ mit 60 Suiten, das am 1. Juni 2025 – pünktlich zum Kindertag – eröffnet werden soll. Zimmer können bereits jetzt schon gebucht werden. Neu ist auch die Parkeisenbahn „LPG Rote Rübe“, die ab Juni die Gäste vom Hotel zur Hofküche bringen soll.

Eine weitere Besonderheit plant das Unternehmen mit einem neuen Theater: Ab Juni wird es bei Karls ein Haus mit 200 Plätzen geben, in dem täglich vier Vorstellungen mit Maskottchen und Schauspielern gezeigt werden.

Adresse: Erdbeerstraße 1, 04720 Döbeln

Öffnungszeiten: Täglich von 8 bis 19 Uhr.

Preise: Eine Tageskarte (ab 2 Jahren) kostet 15€; die Jahreskarte 49,90€.

„Das gesamte Karls Erlebnis-Dorf ist ein großer Spielplatz für alle Kinder und Erwachsene“, erklärt Sprecherin Nicole Schumann. Karls hat schon mehrere Erlebnis-Dörfer: Vier verteilen sich entlang der Ostseeküste, eines liegt in Elstal bei Berlin.

3. Sangerhausen: Sommerrodeln im Wipperia Funpark

Der Funpark Wipperia in Sangerhausen lädt zu Action und Erholung ein. Besucher können unter anderem die ein Kilometer lange Sommerrodelbahn austesten, sich im Kletterwald austoben oder am Kletterfelsen ihre Grenzen testen.

Wer es lieber auf dem Boden mag, kann sich beim Baggerfahren ausprobieren. Für die hungrigen Gäste sorgt das Restaurant „Das Wipp“ mit abwechslungsreichen Events. Ein Highlight ist zum Beispiel das Brasilianische Rodizio am 22. März, bei dem köstliche Grillspezialitäten serviert werden.

Ewig lang: die Sommerrodelbahn im Wipperia Funpark (Foto: Wipperia-Funpark GmbH)

Höhepunkt ist die fast einen Kilometer lange Sommerrodelbahn. Aber auch Kletterwald, Nerf-Arena oder Wasserlaufrollen sorgen für Gaudi.

Adresse: Dr.-Gerd-Jacob-Weg 10, 06526 Sangerhausen

Öffnungszeiten: Die Einweisung des Kletterwalds öffnet ab 11Uhr. Für eine Wunschuhrzeit ist eine telefonische Buchung erforderlich. Das Restaurant „Das Wipp“ hat freitags von 17 bis 21.30 Uhr, sowie samstags von 11.30 bis 21.30 Uhr geöffnet.

Preise: Die Sommerrodelbahn kostet 4 € pro Fahrt, 11 € für drei und 17 € für fünf Fahrten. Der Kletterwald startet bei 18 € pro Person, eine 10er-Karte gibt es für 150 € und Kletterhandschuhe kosten 4 €. Familien- und Gruppentarife (ab 15 Personen) erhalten 10 % Rabatt. Bungeetrampolin und Wasserlaufrolle kosten jeweils 5 € pro Person, die Outdoor-Action-Area 8 € für 20 Minuten.

Ab 12 Jahren kann nach Anmeldung mit einem Minibagger gebaggert werden: 15 Minuten für 20 €, 30 Minuten für 30 € (inkl. kleinem Baggerschein) und 60 Min. für 50 € (Bagger-Diplom). Die Sparfuchs-Angebote kombinieren Sommerrodelbahn, Kletterwald und Zusatzattraktionen ab 15 €. Das Wipperia VIP-All-Inclusive Paket für 45 €.

4. Erlebnistierpark Memleben: Action, Spaß und Tiere – Der perfekte Familienausflug

Direkt zum Frühlingsanfang, am Sonnabend 22. März 2025, startet der Erlebnispark Memleben mit neuem Namen und spannenden Attraktionen in die Saison.

Besucher können sich auf zahlreiche Abenteuer freuen, darunter die neue Dino-Expedition, bei der man mit Karts durch eine aufregende Urzeitlandschaft fährt, sowie das Wild-West-Spieledorf, das zum Entdecken einlädt.

Kniffligen Spaß bietet das neue Escape-Game, das quer durch den Park führt. Für Adrenalin sorgen Attraktionen wie die Riesenschaukel Butterfly, das Loopingkarussell „Das verrückte Hühnerei“, das XXL-Trampolin und die Piratenrutsche.

Auch tierische Erlebnisse kommen nicht zu kurz: Während im Streichelzoo weiterhin Riesenschildkröten und Erdmännchen für Begeisterung sorgen, könnte es im April sogar Känguru-Nachwuchs geben. Spektakuläre Shows, wie die Zirkus- und Seebärenshow bieten Unterhaltung für die ganze Familie.

Das beliebte Hops & Hopsi Kinderprogramm wird mit zwei neuen Darbietungen erweitert. Wer zwischendurch eine Pause braucht, kann sich im neugestalteten Gastronomiebereich stärken und entspannen, während die Kinder auf großen Hüpfkissen toben.

Oster-Gaudi im Erlebnistierpark Memleben (Foto: Uwe Gehrmann)

Adresse: Mönchsweg 1, 06642 Kaiserpfalz OT Memleben

Öffnungszeiten: Die Website präsentiert anhand eines Kalenders die Öffnungszeiten der Saison (22. März bis 2. November 2025).

Preise: Onlinebuchen lohnt sich – alle zahlen den Kinderpreis, Tickets gibt es ab 17,90 €. Die 12-Monats-Karte kostet 65 €, bei Verlängerung 55 €. Gruppen ab 10 Personen zahlen 15,50 € pro Kind (Anmeldung erforderlich). Für Kindergeburtstage gelten gesonderte Preise. Gutscheine sind ebenfalls erhältlich.

5. Elbauenpark in Magdeburg: durchblicken, durchatmen und durchstarten

Die Hauptsaison im Elbauenpark steht vor der Tür und präsentiert am Sonnabend, 12. April 2025, eine Osterschatzsuche im Park. Dieser bietet ein breites Spektrum an Aktivitäten für die ganze Familie – egal ob Erholung oder Action. Vom Streichelgehege über Gartenkunst bis hin zum Rutschenturm und Kletterpark ist für jeden etwas dabei.

Das vielfältige Angebot erstreckt sich über das 93 Hektar große Areal am östlichen Ufer der Elbe. Ein besonderes Highlight ist das Schmetterlingshaus, in dem Besucher rund 200 verschiedene Falterarten beobachten können. Außerdem wurde die Murmelstation um eine neue Station erweitert. Das Gelände ist auch außerhalb der Saison zugänglich, und einige Attraktionen sind das ganze Jahr über geöffnet.

Der riesengroße Rutschturm im Elbauenpark (Foto: Andreas Lander)

Adresse: Tessenowstraße 5a, 39114 Magdeburg

Öffnungszeiten: I.d.R. dienstags bis sonntags 10 bis 18 Uhr. Für genauere Informationen den Kalender der Website öffnen.

Preise: Tickets sind online und vor Ort erhältlich. Tageskarten gibt es ab 5,50 €. Mit einer ADAC- oder Magdeburg-Tourist-Karte gibt es 50 Cent Rabatt auf die Tagestickets. Gruppenpreise (ab 10 Personen) starten bei 4,50 €, für Schulen ab 2 € und Führungen ab 5 €.

In einigen Parkanlagen gelten Sonderpreise. Jahreskarten gibt es ab 20 €. Die Sommerrodelbahn kostet 2 € pro Fahrt und Person, es gibt diverse Rabattaktionen. Der Eintritt ins Schmetterlingshaus kostet mit Ermäßigung 1 €, sonst 2 €. Kinder bis sechs Jahren haben freien Eintritt.

6. Pullman City im Harz: Zurück in den Wilden Westen

Deutschlands größte Westernstadt eröffnet am Freitag, 28. März 2025, mit einem abwechslungsreichen Programm. Besucher können sich auf Events wie die Bike Week, das US-Car-Treffen und das Pferdeflüsterer-Wochenende freuen.

Weitere Highlights sind Line Dance, Indian Spirit & Culture sowie das American Power Weekend. Ein besonderes Sommerhighlight sind die Karl-May-Spiele von Juni bis September. Unter dem Motto „Unter Geiern – Der Geist des Llano Estacado“ nimmt ein 80-köpfiges Ensemble mit Winnetou und Old Shatterhand die Zuschauer mit auf ein Abenteuer im Wilden Westen.

Lasso-Show in Pullman City (Foto: Pullman City)

Adresse: Am Rosentale 1, 38899 Hasselfelde

Öffnungszeiten: In der Hauptsaison (29.03 – 02.11.2025) täglich von 10 bis 18 Uhr. In der Wintersaison (15.11. – 31.12.2025) freitags von 15 bis 0 Uhr, sonntags 11 bis 20 Uhr. In der Wintersaison ist der Eintritt ist frei.

Preis: Wanderreiter und authentisch gekleidete Besucher im Stil des 18. oder 19. Jahrhunderts haben freien Eintritt. Geburtstagskinder erhalten ebenfalls freien Eintritt. An Montagen und Freitagen gibt es 50 % Rabatt, im Zeitraum vom 21.04. bis 23.06. sowie vom 01.09. bis 10.10.2025 (ausgenommen Feiertage und Sonderveranstaltungen).

Ermäßigte Preise gelten mit entsprechendem Nachweis. Ab 15 Personen sind Gruppentickets erhältlich. Zudem werden Mehrtageskarten, Saisonkarten und Eintrittskarten mit Übernachtungen angeboten.

7. Saurierpark Kleinwelka bei Bautzen: Viele Reparaturen und Quizsafari per App

Die Saison im Saurierpark Kleinwelka bei Bautzen läuft bereits. Seit Montag hat der bei Dino-Fans beliebte Park wieder geöffnet. Zuvor sei das rund 16 Hektar große Areal wieder auf Vordermann gebracht worden, erläutert Katharina Görnitz, Sprecherin des Parks. Zudem sei während der Pause viel Geld in Reparaturen und Instandhaltungen geflossen.

Zur neuen Saison hat sich der Eintrittspreis um einen Euro auf jetzt 17 Euro erhöht. Dafür gibt es einige Neuerungen für die Besucher, darunter eine Quizsafari per App.

8. Miniwelt in Lichtenstein bei Zwickau: Antike Wunderwelt feiert 25. Jubiläum

Vom Eifelturm über den Taj Mahal bis zur Freiheitsstatue: Die bekannten Sehenswürdigkeiten sowie die bekanntesten Sehenswürdigkeiten Sachsens und der Welt können bei einem Spaziergang in Lichtenstein (Landkreis Zwickau) i Miniatur bestaunt werden. Und das bereits seit 25 Jahren.

Die Jubiläumssaison der Miniwelt startet am Donnerstag. Das 25-jährige Bestehen soll im Rahmen einer Festwoche Mitte Juli gefeiert werden. Dann sollen mit den Hängenden Gärten der Semiramis die sieben Weltwunder der Antike komplettiert werden. An diesen arbeiten die Modellbauer momentan.

Zur Eröffnung 1999 standen in dem 4,5 Hektar großen Freizeitpark rund 60 Modelle berühmter Bauwerke im Maßstab 1:25. Seitdem sind es über 100 originalgetreue Modelle geworden, die in den vergangenen Jahren über zwei Millionen Besucher angelockt haben.

Die Saison dauert bis Anfang November. In der Jubiläumssaison sind jeweils am 25. eines jeden Monats Überraschungen für die Besucher geplant. So haben am 25. April alle Einwohner Lichtensteins freien Eintritt, die die 25 als Hausnummer ihrer Adresse haben; am 25. Mai dürfen alle 25-Jährigen den Park gratis besuchen.