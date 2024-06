Der Magdeburger Burkhard Laleike bot 13 Jahre lang ein buntes Sortiment an Mitbringseln im Elbauenpark an. Jetzt kam das unerwartete Aus.

Burkhard Laleike verkaufte im Jahrtausendturm in Magdeburg verschiedenste Souvenirs. Jetzt ist sein Stand geschlossen.

Magdeburg. - Über 450.000 Besucher kommen mittlerweile jedes Jahr in den Elbauenpark. Rund 70.000 Besucher lassen sich pro Saison in die Zauberwelt der Wissenschaften im Jahrtausendturm entführen.

Der kleine Souvenirshop von Burkhard Laleike bot für die Touristen und Einheimischen ein buntes Sortiment an Mitbringseln an. Angefangen von Ansichtskarten, über bedruckte Textilien bis hin zu Versuchsmodellen, die man auch im Jahrtausendturm findet. Doch jetzt ist der Souvenirshop nach 13 Jahren im Eingangsbereich des Jahrtausendturms verschwunden – mitten im Jubiläumsjahr des Elbauenparks. Der Familien- und Freizeitpark feiert in diesem Jahr sein 25-jähriges Bestehen.

Sechs Tage die Woche, von April bis Ende Oktober, stand Burkhard Laleike am Tresen. Jetzt hat der Unternehmer die Reißleine gezogen. „Ich bin mittlerweile 65 Jahre. Die Belastung war einfach zu groß für mich. Ich habe mich entschlossen aufzuhören. Ich habe nach einem Nachfolger gesucht. Das hat leider nicht geklappt“, erzählt Burkhard Laleike im Gespräch mit der Volksstimme.

Ganz vom Jahrtausendturm kann der Wahl-Magdeburger aber nicht ablassen. Weiterhin ist er als Ausstellungsbetreuer im Turm unterwegs. „Die Besucher, die mich kennen, haben mich bereits auf die Schließung des Ladens angesprochen und bedauern es“, so Burkhard Laleike.

Der Jahrtausendturm in Magdeburg, der im Elbauenpark liegt, ist ein architektonisches Wahrzeichen, das die Besucher mit seiner imposanten Erscheinung beeindruckt. Foto: Martin Rieß

Bis 2009 galt der Jahrtausendturm unter den Mitarbeitern und Besuchern als das einzige Museum ohne Souvenirverkauf. Während der Bundesgartenschau 1999 im Elbauenpark gab es zwar allerhand Mitbringsel für die Touristen, doch mit dem Ende der Buga wurde der Verkauf eingestellt. Erst seit 2010 und durch die Initiative von Burkhard Laleike konnten sich die Besucher wieder Erinnerungsstücke von ihrem Besuch im Elbauenpark kaufen.

Hoffnung auf neuen Souvenir-Shop im Magdeburger Elbauenpark

„Der absolute Verkaufsschlager war das Kugelstoßpendel. Es wurde in allen verschiedenen Größen von den Besuchern gekauft“, erzählt Burkhard Laleike. Ein Großteil seines Lebens ist er als Bauingenieur tätig gewesen. Nach einer krankheitsbedingten Auszeit konnte Burkhard Laleike jedoch in seinem alten Beruf nicht mehr Fuß fassen und war auf Hartz IV angewiesen. Unzufrieden mit seiner Situation begann er, sich beruflich neu zu orientieren.

13 Jahre betrieb der 65-Jährige den kleinen Souvenirstand im Jahrtausendturm – mit Höhen und Tiefen. Die Corona-Krise hatte ihn 2020 mit voller Wucht getroffen. Er bangte um seine Existenz. Der Gang zum Amt blieb ihm nicht erspart. Nachdem der gebürtige Altmärker 2021 seinen Souvenir-Stand wieder öffnen konnte, ging es bergauf. Dennoch zog Burkhard Laleike jetzt aus Altersgründen die Reißleine und gab das Geschäft auf.

Unterdessen gibt es Hoffnung, dass die Besucher zukünftig wieder Andenken an ihren Besuch im Park kaufen können. „Es ist geplant, wieder einen Souvenirshop zu betreiben. Allerdings erst wieder in der nächsten Saison“, erklärt Katja Kraski-Küster, Leiterin des Jahrtausendturms, auf Volksstimme-Nachfrage. Durch die Einführung des neuen Kassen- und Ticketsystems im Elbauenpark in diesem Jahr, worüber auch der Souvenir-Shop betrieben werde, konnten die Vorbereitungen zur Errichtung eines Shops noch nicht umgesetzt werden.