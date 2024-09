Die Herbstferien stehen vor der Tür und es wollen zwei Wochen vom 30. September bis zum 12. Oktober mit Spiel, Spaß und Action gefüllt werden. Die MZ stellt spannende Angebote für Kinder und Jugendliche vor.

1. Köthener Spielecamp für junge Informatiktalente

Vom 7. bis 10. Oktober findet bereits zum 13. Mal das Köthener Spielecamp statt. Schüler ab der achten Klasse, die sich für die Welt der Spieleentwicklung interessieren, haben an der Hochschule Anhalt die Möglichkeit, selbst kreativ zu werden. Das Camp wird von Professor Stefan Schlechtweg, Experte für Computergrafik, geleitet.

Die Jugendlichen lernen, wie Computerspiele konzipiert, programmiert und gestaltet werden. Das Beste: Es ist kein Vorwissen nötig – nur die Begeisterung für Informatik und Kreativität zählen. Das Allerbeste: Die Teilnahme ist kostenlos, sogar das Mittagessen in der Mensa der Hochschule ist inklusive. Wer nun erfahren möchte, wie aus einer Idee ein fertiges Spiel wird, kann sich bis zum 29. September unter schulcampus@hs-anahlt.de anmelden.

Datum: 7. bis 8. Oktober



Preise: kostenlos

2. Waldschule im Elbauenpark für kleine Entdecker

Unglaublich: In einer Handvoll Erde sind zahlenmäßig mehr Lebewesen zu entdecken als es Menschen auf der Erde gibt. Diese und weitere spannende Erkenntnisse vermittelt der Förster bei der Wald-Entdeckungstour, die am 1. und 8. Oktober im Magdeburger Elbauenpark stattfindet.

Die Teilnehmer unternehmen einen Abstecher in den „Regenwald“ des Schmetterlingshauses und begeben sich bei einem anschließenden Marsch durch den heimischen Wald auf die Spur von Reineke Fuchs. Ein Besuch im Damwildgehege rundet die Wald-Tour ab.

Datum: 1. und 8. Oktober, 15 Uhr



Preise: Für Schüler kostet das Ticket 5,50 Euro

3. Buchbinderworkshop in Halle für Leseratten

Im Ferienworkshop des Kunstmuseums Moritzburg Halle vom 8. bis 10. Oktober lernen leseverrückte Kinder und Jugendliche zwischen acht und zwölf Jahren, wie man ein Buch selbst herstellt.

Von der Auswahl der Materialien über das Falten und Heften der Seiten und dem Füllen mit eigenen spannenden Geschichten, gestalten die Teilnehmer ein Buch ganz nach ihren Vorstellungen. Die Anmeldung ist bis zum 30. September möglich unter kunstvermittlung@kulturstiftung-st.de.

Datum: 8. bis 10. Oktober, 10 bis 13 Uhr



Preise: Die Kosten liegen bei 20 Euro

4. Artenforschertage in Halle für junge Naturforscher

Vom 30. September bis 2. Oktober finden im BUND-Umweltzentrum Franzigmark von 9.30 bis 14.30 Uhr die „Artenforscher-Tage“ für Ferienkinder statt. Sie beschäftigen sich spielerisch mit verschiedenen Phänomenen, Pflanzen- und Tierarten des Herbstes.

Auch das Sammeln und Verarbeiten von Früchten steht auf dem Programm. Die Ferienkinder lernen dabei das Gelände des Umweltzentrums kennen und haben Zeit für Bewegung in der Natur. Die Anmeldung erfolgt per E-Mail an mail@bund-halle.de

Datum: 30. September bis 2. Oktober, 9.30 bis 14.30 Uhr



Preise: 12 Euro pro Tag inklusive Verpflegung

5. Türen auf mit der Maus für Neugierige

Am 3. Oktober 2024 heißt es wieder: Türen auf mit der Maus! Mehr als 750 Veranstalter öffnen in diesem Jahr ihre Türen unter dem Motto "ZusammenTun".

Gemeinsam werden Produkte gefertigt, Teamaufgaben gemeistert, Ralleys, Schatzsuchen oder interaktive Führungen durchgeführt und vieles mehr.

Hier findet man Aktionen ganz bei sich in der Nähe, zum Beispiel in Luthers Elternhaus in Mansfeld oder im Theater in Halle.

Datum: 3. Oktober

6. Magische Ferienwochen in Halle für Hexen und Zauberer

Ein buntes Ferienprogramm bietet wieder das Landesmuseum für Vorgeschichte in Halle. Im Mittelpunkt der Aktionen stehen die Themen der Sonderausstellung "Magie – Das Schicksal zwingen". Jede Ferienwoche steht unter einem anderen Motto.

Vom 1. bis 4. Oktober geht es um Sagenhaftes aus Ost und West - Von Hexen und Werwölfen. Gestaltet werden Elfen und Feen aus Märchenwolle (1. Oktober), musikalische Krachmacher zur Abwehr vor bösen Geistern (2. Oktober), magische Hexentraumfänger(3. Oktober) sowie Schutzamulette gegen Werwölfe (4. Oktober). Achtung: Nur mit Voranmeldung!

Vom 8. bis 11. Oktober geht es um "Magisches Metallhandwerk – Zauberhafte Glut". Es werden Amulette, Anhänger und kleine Figuren gefertigt.

Datum: 1. bis 11. Oktober, 10 bis 12 Uhr



Preise: 5 Euro pro Person plus Eintritt

7. Spielen und Basteln mit Luther für Kreative

Die Kulturelle Bildung der LutherMuseen bietet auch in diesem Jahr wieder ein kreatives Programm für die Ferienzeit an. Mehrere spannende Programme wird es im Wittenberger Augusteum und in Eisleben geben.

Am 1. Oktober geht es um die „Medienrevolution Buchdruck“: Die Kinder werden in diesem Ferienkurs auch selbst zu Druckerinnen und Druckern.

Datum: 1. Oktober 2024, 10 bis 11.30 Uhr, Augusteum Wittenberg



Preise: 6 Euro pro Person

„Mittelalterliche Kinderspiele“ werden am 2. Oktober 2024 ausgiebig getestet. Die Mädchen und Jungen erfahren, wie Kinderspiel zu Luthers Zeiten aussah und können sich selbst ausprobieren.

Datum: 2. Oktober 2024, 10 bis 11.30 Uhr, Augusteum Wittenberg



Preise: 6 Euro pro Person

Schon im 16. Jahrhundert waren die Rohstoffe aufgrund des Bevölkerungswachstums knapp. Wie kann man heute damit umgehen? „Upcycling“ ist eine Möglichkeit, statt alte Sachen wegzuwerfen, macht man etwas Neues daraus. In drei unterschiedlichen Workshops können Ferienkinder mit einer Schneiderin das Upcycling erlernen.

Datum: 8./9./10. Oktober 2024, jeweils 9.30-12.30 Uhr, Luthers Sterbehaus Eisleben



Preise: 5 Euro pro Person

8. Action auf Burg Querfurt für Ritter- und Feen-Fans

In den Herbstferien lockt die Burg Querfurt an drei Tagen mit Ferienangeboten für Kinder im Alter von 6 bis 12 Jahren. Am 8. Oktober wird die Welt der Drachen im Mittelalter erkundet. Am 9. Oktober, geht es um Kreuzritter, Ordensritter und Templer. Am 10. Oktober steht das Feen- und Elfenland Burg Querfurt auf dem Programm.

Eine Anmeldung zu den Veranstaltungen muss jeweils bis 15 Uhr des Vortages erfolgen.

Datum: 8. bis 10. Oktober, 8 bis 12 Uhr



Preise: 8 Euro pro Person und Tag

9. Mittelalterliche Kunst auf Schloss Merseburg für Handarbeitsbegeisterte

Was Lerchen, Anker und Kreuze mit Knoten zu tun haben und welche eleganten Muster daraus entstehen können, erfahren Kinder in den Herbstferienprojekten des Kulturhistorischen Museums Schloss Merseburg vom 8. bis 10. Oktober.

Anschließend können sie sich an dieser kunstvollen Knüpftechnik selbst versuchen und Schlüsselanhänger, Armbänder oder Windlichtumhänge anfertigen. Um eine telefonische Anmeldung unter 03461/402000 wird gebeten.

Datum: 8. bis 10. Oktober, jeweils 10 bis 12 Uhr



Preise: 5 Euro pro Person plus 1 Euro Materialkosten

10. Gemeinsames Theaterspiel für Kleine und Große in Magdeburg

Im Ferienprojekt "Zwischen Chaos und Konsens" im Theater Magdeburg wird das Zusammenleben von Kindern (ab 10 Jahren) und Erwachsenen spielerisch erkundet.

Am 11. und 12. Oktober wird gemeinsam verhandelt, diskutiert und ausprobiert: Wer trifft Entscheidungen, wie gestaltet sich der Alltag und welche Regeln gelten? Durch künstlerische Auseinandersetzungen und das gemeinsame Entwickeln von Szenen und Geschichten wird das Konzept Familie hinterfragt und neugestaltet. Noch gibt es freie Plätze, für die man sich bis zum 4. Oktober anmelden kann.

Datum: 11. Oktober 15 bis 17 Uhr und 12. Oktober 10 bis 16 Uhr



Preise: Erwachsene 10 Euro und Kinder (bis max. 14 Jahre) 5 Euro

11. MINT-Woche in Halle für Schlauköpfe

Vom 7. bis 11. Oktober lädt die Stadtbibliothek in Halle Kinder ab vier Jahren und Jugendliche ein, die aufregende Welt der MINT-Fächer – Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik – zu erforschen.

Vom Weltraumabenteuer bis zum Smartphone-Mikroskop tüfteln kleine Forscher hier an spannenden Projekten. Besonders interessant: Im Workshop am 10. Oktober stellen die Kinder eigenen Schleim her, den sie dann auch mit nach Hause nehmen können – sehr zur Freude der Eltern. Die Anmeldung ist unter 0345 2214729 möglich.

Datum: 7. bis 11. Oktober



Preise: die Teilnahme ist kostenlos

12. Lern-Projekt in Halle für Wissbegierige

Am 9. und 10. Oktober findet jeweils von 9 bis 13 Uhr wieder eine Ferienwerkstatt in der Jugend- und Familienberatung der AWO Halle-Merseburg, Zerbster Straße 14, in Halle, statt.

Das Angebot richtet sich an Schulkinder der 5. und 6. Klassen. Es trägt dazu bei, das Lernen an der weiterführenden Schule zu erleichtern und das „Lernen zu lernen“. Anmeldung zum Kurs per E-Mail unter jufabe@awo-halle-merseburg.de.

Datum: 9. und 10. Oktober, 9 bis 13 Uhr

13. Hochschul-Luft schnuppern im Harz für kleine Studenten

Die Hochschule Harz lädt in der Zeit vom 7. bis 11. Oktober alle Interessierten nach Wernigerode und Halberstadt ein, an einem oder mehreren Tagen erste Eindrücke vom Studienalltag zu sammeln und ausgewählte Vorlesungen sowie Seminare des regulären Vorlesungsbetriebs zu besuchen.

Die Fachbereiche Automatisierung und Informatik, Verwaltungswissenschaften sowie Wirtschaftswissenschaften bieten ein vielfältiges Programm aus über 50 Vorlesungen an. Die „Schnupper-Studenten“ können die Veranstaltungen kostenfrei auf eigene Faust besuchen, während die Studienberatung jederzeit für Fragen zur Verfügung steht.

Datum: 7. bis 11. Oktober

14. Playmobil-Wissenschaftler in Magdeburg für Forscher

Viele Promis haben ihre eigene Barbiepuppe, Wissenschaftler dagegen ihre Playmobilfigur – Otto von Guericke etwa mit seinen Magdeburger Halbkugeln. 25 sind es insgesamt, die derzeit im wohl klügsten Turm der Welt im Magdeburger Elbauenpark gezeigt werden.

Dabei geht es um Entdeckungen aus 6.000 Jahren Menschheitsgeschichte. Playmobil-Experte Oliver Schaffer hat diese in zwölf Vitrinen im Jahrtausendturm nachgestellt. Die „Staun’-Dich-schlau-Schau“ ist noch bis zum 3. Oktober geöffnet.

Datum: bis zum 3. Oktober täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet