In Sachsen-Anhalt haben die Schüler vom 31. Januar bis 6. Februar unterrichtsfrei. Damit in den Ferien keine Langeweile aufkommt, bietet die Kulturfabrik in Haldensleben ein abwechslungsreiches Programm an.

In der Kulturfabrik findet in den Winterferien ein Brandmal-Workshop statt.

Vom 31. Januar bis 6. Februar haben die Schüler hierzulande unterrichtsfrei. Damit in den Ferien keine Langeweile aufkommt, bietet die Kulturfabrik in Haldensleben ein abwechslungsreiches Programm an.

🤖 Die Stadt- und Kreisbibliothek erweckt am Montag, 2. Februar, Roboter zum Leben. Von 10 bis 12 Uhr sind Schüler ab Klassenstufe 3 eingeladen, mit sogenannten Dash-Robotern in ersten Schritten das ABC des Programmierens kennenzulernen. Die Teilnahme ist kostenlos. Eine Anmeldung ist bis 30. Januar erforderlich unter der Telefonnummer 03904/ 49530 oder per E-Mail an bibliothek@haldensleben.de.

Ferienkinder können eigene Motive einbrennen

🖌️ Mit einem Brandkolben können Kinder ab 7 Jahre bei einem Ferienworkshop am Dienstag, 3. Februar, im Alsteinklub ihr eigenes Frühstücksbrettchen gestalten. Das Brett besteht laut Veranstalter aus handverarbeitetem Holz.

„Nach einer Einführung in die Technik des Brandmalens und ersten Übungen auf einem Testholz können eigene Motive oder Sprüche eingebrannt werden – entweder mitgebrachte Ideen oder gemeinsam entwickelte“, heißt es in der Ankündigung. Der Kurs findet in der Zeit von 9.30 Uhr bis 11 Uhr statt. Die Teilnahme kostet pro Kind fünf Euro. Eine Voranmeldung unter der Telefonnummer 03904/40159 wird erbeten.

🎭 Ein außergewöhnliches Theaterstück, bei dem das Publikum in die Handlung mit einbezogen wird, erwartet kleine Entdecker ab vier Jahren am Donnerstag, 5. Februar, in der Kulturfabrik. Von 10 bis 12 Uhr wird auf der Bühne das Stück „Die Wahrheit über den Froschkönig“ mit Achim Sonntag gezeigt. Dabei werden die Kinder laut Veranstalter „unabdingbarer Bestandteil des Geschehens“. Der Eintritt ist frei, um Voranmeldung wird gebeten.

Eine Welt aus Legosteinen bauen

🧱 Unter dem Titel „Baut die Welt, wie sie euch gefällt“ sind Kinder von sechs bis zwölf Jahren am Freitag, 6. Februar, zwischen 10 und 13 Uhr wiederum eingeladen, Legowerke zu bauen. „Ein Motto ist nicht vorgegeben, aber wenn euch etwas zum Thema Winter einfällt, so lasst eurer Fantasie freien Lauf“, heißt es. Legosteine seien massig vorhanden, die entstandenen Werke verbleiben in der Kulturfabrik.

Die Teilnahme ist ebenfalls kostenlos. Da die Kapazitäten begrenzt sind, ist jedoch eine Anmeldung erforderlich.