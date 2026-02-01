Winterferien im Harz Schierke meldet Top-Bedingungen: So gehen Wintersportwochen nach Traumstart weiter
Schnee, Eisdisco und Kinderfasching: Schierkes Wintersportwochen starten perfekt für Familien. Was Urlauber und Harzer in den nächsten Ferientagen im Brockenort erwartet.
01.02.2026, 18:15
Schierke. - 27 Zentimeter Schnee in Schierke – die Wintersportwochen im Brockenort sind unter so guten Bedingungen gestartet wie schon seit Jahren nicht mehr. Das betonten Andreas Meling, Chef der Wernigerode Tourismus GmbH (WTG), und Oberbürgermeister Tobias Kascha (SPD) bei der Eröffnungszeremonie des zweiwöchigen Spektakels mit 40 Veranstaltungen.