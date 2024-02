Sie wissen nicht, was das Zeichen # bedeutet? Dann geht es Ihnen wie vielen anderen Leserinnen und Lesern. Wofür man das Zeichen benutzt, warum es Hashtag heißt und wer es erfunden hat.

Was bedeutet das Zeichen #?

Was bedeutet das Zeichen #?

Magdeburg. - Was bedeutet das Zeichen „#“?, fragte ein Leser aus Magdeburg in der Redaktion nach. Er habe dieses Zeichen schon öfters gesehen, wisse aber nicht, was er damit anfangen soll.

So wie ihm geht es vermutlich vielen anderen, die gar nicht oder wenig in den sozialen Medien unterwegs sind. Denn bei dem Zeichen handelt es sich um ein sogenanntes Hashtag - ein mit Doppelkreuz versehenes Schlagwort, das dazu dient, Beiträge mit zu bestimmten Themen in sozialen Netzwerken auffindbar zu machen.

Warum heißt das #-Zeichen Hashtag?

Der Begriff setzt sich aus dem englischen „hash“ für das Doppelkreuz („#“) und dem englischen „tag“ für Markierung zusammen.

Klickt man das Schlagwort (zum Beispiel #käsekuchen) an, wird man zu Beiträgen, die mit dem gleichen Hashtag versehen sind, weitergeleitet.

Diese Person hat das Hashtag erfunden

Auch Reaktionen auf ein Ereignis können sehr gut unter Hashtags gesammelt werden. So lässt sich über Hashtags sehr gut herausfinden, welche Themen gerade besonders beliebt sind, zum Beispiel am Sonntagabend „#tatort“. Beliebt sind auch Hashtags zu Bundesligaspielen oder anderen Sportereignissen.

Bekannt wurden Hashtags durch den Kurznachrichtendienst Twitter (heute X), nachdem sie im August 2007 von Chris Messina, einem Rechtsanwalt und Internetaktivisten, initiiert worden waren. Seit einigen Jahren werden Hashtags aber auch in anderen sozialen Netzwerken wie Instagram oder Tiktok verwendet.