Mieste - „Es ist immer etwas Lustiges dabei. Das bin einfach ich!“, sagt Erika Lehmann und schaut noch einmal auf ihr Gedicht, das am Sonnabend vor Pfingsten in der Gardelegener Volksstimme veröffentlicht wurde. „Der Mai“ handelt von der Wiederkehr der blühenden Natur, aber nicht nur. Es mutet auch nachdenklich, etwas traurig an. Denn im menschlichen Leben kommt die Blüte der Jugend nicht in jedem Jahr neu zurück, wie es sich das lyrische Ich im Gedicht wünscht: „jung und schön stets aufs Neu/immer schön wie der Mai/keine Falten im Gesicht/aber ach, das gibt es nicht,“ heißt es in der letzten Strophe.