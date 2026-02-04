weather bedeckt
  3. Hausarzt-Nachwuchs: 2026 ist das Jahr der Entscheidung: Genthiner Stipendien für Medizinstudierende

Im Genthiner Stadtrat wird die Idee, Medizinstudierende künftig mit Stipendien zu unterstützen, weiter verfolgt. Noch in diesem Jahr soll es Ergebnisse geben.

Von Mike Fleske 04.02.2026, 16:49
In der Region Genthin soll es mehr Hausärzte geben.
Genthin - Die medizinische Versorgung in Genthin, Jerichow und Elbe-Parey gilt aktuell mit 18 Hausärztinnen und Hausärzten als gut. Doch in den kommenden Jahren werden einige von ihnen in den Ruhestand gehen – und schon jetzt ist klar: Der Nachwuchs fehlt.