Im Genthiner Stadtrat wird die Idee, Medizinstudierende künftig mit Stipendien zu unterstützen, weiter verfolgt. Noch in diesem Jahr soll es Ergebnisse geben.

2026 ist das Jahr der Entscheidung: Genthiner Stipendien für Medizinstudierende

In der Region Genthin soll es mehr Hausärzte geben.

Genthin - Die medizinische Versorgung in Genthin, Jerichow und Elbe-Parey gilt aktuell mit 18 Hausärztinnen und Hausärzten als gut. Doch in den kommenden Jahren werden einige von ihnen in den Ruhestand gehen – und schon jetzt ist klar: Der Nachwuchs fehlt.