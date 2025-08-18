Ein Paar mit Behinderung muss seine Eheschließung im Standesamt juristisch erkämpfen. Das wird im Stadtrat scharf kritisiert. Den Vorwurf der Diskriminierung dementiert die Verwaltung.

Kathrin Pollnow und Klaus-Dieter Rose stehen vor dem Standesamt in Oschersleben.

Oschersleben - Kathrin Pollnow und Klaus-Dieter Rose haben am 9. August geheiratet. Auf den Tag der Eheschließung, die im Standesamt Oschersleben einem Bericht der Deutschen Presse-Agentur (dpa) zufolge nicht einmal zehn Minuten gedauert hatte, mussten sie fast zweieinhalb Jahre warten.