Konzerte, Theater, Partys und mehr stehen zum 21.8.2025 neben weiteren Angeboten im Kalender für Magdeburg.

Magdeburg - Magdeburg bietet auch am Donnerstag, 21. August 2025, Programm. Die Volksstimme hat auf dieser Seite Tipps aus dem Veranstaltungskalender zusammengetragen.

Was ist (sonst noch) los in Magdeburg?

Für Ihre Planung: Die aktuelle Wettervorhersage für Magdeburg

„Der eingebildete Kranke“ mit dem Poetenpack im Magdeburger Möllenvogteigarten

Im Zentrum von Molières berühmter Komödie „Der eingebildete Kranke“ steht der leidenschaftliche Hypochonder Argan, der Ärzte und Apotheker um sich schart und sich von ihnen bereitwillig teure wie überflüssige Behandlungen verschreiben lässt. In der Möllenvogtei Magdeburg bringt Regisseur Teo Vadersen das zeitlose Stück nun mit feinem Gespür für Molières satirische Schärfe und das groteske Spiel mit menschlichen Schwächen auf die Bühne. "Der eingebildete Kranke" wird nach der ausverkauften Premiere am 20.8. um 19 Uhr auch vom 21. bis 23.8. zur gleichen Zeit sowie am 24.8. um 17.30 Uhr im Möllenvogteigarten gezeigt.

Das Ensemble um Ralph Sählbrandt, Karen Schneeweiß-Voigt, Marie-Hendrikje van de Ven, Willi Händler, Felix Isenbügel, Nikolai Arnold und Alexandra Johannknecht sorgt für eine lebendige Umsetzung, während Musiker Arne Assmann den Abend mit klangvollen Akzenten begleitet. Bühne und Kostüme von Janet Kirsten verleihen der Produktion eine eigene ästhetische Handschrift, die das barocke Erbe mit moderner Spielfreude verbindet.

Argans Besessenheit geht in dem stück so weit, dass er sogar die Zukunft seiner Tochter Angélique einem medizinischen Kalkül unterordnet: Sie soll einen Arzt heiraten, damit im eigenen Haus stets ärztliche Hilfe greifbar ist – ob dies den Vorstellungen der jungen Frau entspricht, ist ihm gleichgültig. Während seine zweite Ehefrau insgeheim darauf hofft, bald als reiche Witwe dazustehen, sorgt das kluge Hausmädchen Toinette mit Witz und Einfallsreichtum dafür, dass die vertrackte Situation ins Wanken gerät. Nach allerlei turbulenten Verwicklungen erkennt Argan schließlich seine Verblendung – und findet eine ebenso kuriose wie konsequente Lösung: Er beschließt, kurzerhand selbst Arzt zu werden.

Molière wusste, wovon er sprach, wenn er die Abgründe zwischen Krankheit, Heilkunst und Geschäft beleuchtete. Von schwacher Gesundheit gezeichnet, spielte er bei der Uraufführung im Februar 1673 selbst die Rolle des Argan. Tragischerweise wurde ihm die Nähe zur Bühne zum Verhängnis: Während der vierten Aufführung erlitt er einen Anfall und starb kurz darauf im Alter von nur 51 Jahren – der Legende nach noch im Kostüm.

Olvenstedt probiert's! im Magdeburger Forum Gestaltung

Das Kultstück „Olvenstedt probiert’s“ der Kammerspiele wird im Hof des Forums Gestaltung gezeigt. Die Vorstellungen beginnen vom 20. bis 23. August jeweils um 20 Uhr im Forum Gestaltung in der Brandenburger Straße 10. Für diesen Freitag, 15. August, gibt es bereits eine Warteliste. Karten gibt es im Internet unter www. kammerspiele-magdeburg.de oder unter der Telefonnummer 0391/99 08 76 11.

In der 37. Ausgabe der Reihe nehmen die Kammerspiele Magdeburg Aischylos’ antike Tragödientrilogie „Orestie“ ins Visier – allerdings in ihrer ganz eigenen, humorvollen Art. Mykene verlagert sich kurzerhand an die Ufer der Ehle, der königliche Hof wird zum Campingplatz. Während König Agamemnon aus dem Krieg heimkehrt, brodelt es im Figurenkosmos: Andreas „Ente“ Mann träumt weiter von Vicky, Pinsel wirbt um den Gerwischer Shantychor, Sabbel verteidigt das Nichtstun, und Kessel wie Appel pflegen den Konsum kühler Getränke. Gerichtsszenen bekommen komödiantische Würze, wenn statt Abstimmsteinen Schnapsfläschchen ins Spiel kommen.

Zwischen Liebe, Intrigen, Mord und Rache bleibt viel Raum für Slapstick und lokale Anspielungen. Unterstützung erhält die Truppe von Susi aus Sömmerda, die sich rasch ins Herz des Ensembles spielt. Am Ende steht die „Orestie“ im launigen Schnelldurchlauf – so unkonventionell wie kultig.

Poetenpack zeigt in Magdeburg "Hans im Glück"

Für Zuschauer ab vier Jahren gibt das Theater Poetenpack in diesem Sommer im Magdeburger Möllenvogteigarten das Stück "Hans im Glück". Vorstellungen beginne vom 21. bis 24.8. um 15 Uhr.

Die Geschichte: Der fleißige Hans hat in sieben langen Jahren mehr verdient als er braucht und macht sich auf den Heimweg. Die Sonne brennt vom Himmel und schlimmer als die Arbeit plagt ihn jetzt der Goldklumpen auf dem Buckel. Den hatte er als Lohn bekommen und der Weg nach Hause ist noch lang. Ein Reiter kommt daher. Die glänzende Last auf der Schulter des Wanderers blendet ihn: „Wollen wir tauschen? Mein Pferd gegen den schweren Klumpen?“

Wir und die meisten Kinder kennen die Geschichte und wie sie weitergeht. Doch weil bei jedem Tauschgeschäft ein kleiner, stets auf seinen Vorteil bedachter Kobold ein Wörtchen mitzureden hat, muss nun gemeinsam überlegt werden, ob Hans auf den Handel eingehen soll. So stellt sich immer wieder die Frage nach den Wünschen und nach dem Glück. Erfüllen der Besitz des Pferdes, des Schweins, der Gans und des Schleifsteins, die Sehnsucht glücklich zu sein?

„Wild nach einem wilden Traum“ mit Julia Schoch im Magdeburger Literaturhaus

Julia Schoch, 1974 in Bad Saarow geboren und in Eggesin in Mecklenburg aufgewachsen, gilt laut Frankfurter Allgemeiner Zeitung als „Virtuosin des Erinnerungserzählens“. Nach dem großen Erfolg ihrer Bestseller „Das Vorkommnis“ und „Das Liebespaar des Jahrhunderts“ präsentiert sie nun mit „Wild nach einem wilden Traum“ den krönenden Abschluss ihrer gefeierten Trilogie „Biographie einer Frau“. Zu Gast ist sie mit ihrer jüngsten Veröffentlichung am 21.8. im Literaturhaus Magdeburg.

Der Roman erzählt von einer Frau, die fern der Heimat einen katalanischen Schriftsteller kennenlernt und mit ihm eine Affäre beginnt. Diese Liebe stellt nicht nur ihre Ehe, sondern auch ihre Sicht auf die Welt und ihre Arbeit infrage.

Eine Entscheidung reift in ihr: künftig als Schriftstellerin zu leben und ganz bei sich zu sein – auch wenn dies bedeutet, sich von anderen zu entfernen. Jahre später steht sie erneut an einem Wendepunkt und begegnet dem Katalanen wieder. Vergangenheit und Gegenwart verbinden sich, ein Bogen schließt sich. Über ihre Trilogie sagt Julia Schoch: „Dass wir unterschiedliche Rollen im Leben haben und oft nicht wissen, was wir für andere sind. In den drei Büchern möchte ich Gerechtigkeit walten lassen. Ein Wunschtraum, vielleicht. Aber ein schöner.“

Die Autorin, Trägerin zahlreicher Literaturpreise, darunter der Schubart-Literaturpreis 2023 und der Mainzer Stadtschreiber-Literaturpreis 2024, lebt in Potsdam. Julia Schoch liest diesen Donnerstag, 21. August, im Literaturhaus Magdeburg in der Thiemstraße 7 aus „Wild nach einem wilden Traum“, dem Abschluss ihrer Trilogie „Biographie einer Frau“. Einlass zu der Veranstaltung ist um 18.30 Uhr, Beginn um 19 Uhr.

„Onkel Kaktus“ - Musik mit Martin Müller in den Gruson-Gewächshäusern

Ein musikalischer Abend erwartet die Besucher der Gruson-Gewächshäuser in der Schönebecker Straße 129b diesen Donnerstag um 19 Uhr. Dann wird der musikalisch-botanische Wandelgang fortgesetzt – diesmal unter dem Titel „Onkel Kaktus“.

Das Konzept verbindet Natur und Kultur auf ungewöhnliche Weise: Das Publikum bewegt sich von einem Schauhaus zum nächsten, während der Magdeburger Akkordeonist Martin Müller seine ganz eigene Klangwelt entfaltet. Mit seiner „Bauchorgel“ schlägt er Brücken zwischen Leichtigkeit und Nachdenklichkeit, zwischen beschwingten Rhythmen und elegischen Tönen. Mal wirkt er verspielt, mal tiefgründig – stets jedoch unverkennbar in seinem eigenen Stil. Nicht selten tritt Müller dabei in seine Rolle als „Onkel Kaktus“, eine musikalische Figur, die seine Kompositionen und Interpretationen prägt.

Zwischen den einzelnen Stationen erfahren die Gäste Spannendes und Kurioses über die exotischen Pflanzen und die Geschichte der traditionsreichen Schauhäuser. So wird der Wandelgang nicht nur zu einem Konzertabend, sondern auch zu einer Reise durch die lebendige Vielfalt der Gewächse.

Der Eintritt kostet 10 Euro, Tickets gibt es an der Abendkasse. Wer sichergehen möchte, kann unter der Telefonnummer 0391/4042910 reservieren.

Zwei Termine zum CSD in Magdeburg

Derzeit lauen in Magdeburg die CSD-Aktionswochen. Für den 21.8. sind zwei Termine geplant.

Von 17 bis 19 Uhr lädt das Einewelthaus in der Schellingstraße 3–4 zum SDG-Club ein. Im Rahmen der CSD-Aktionswochen können Interessierte offene, ehrliche Fragen zu queeren Themen stellen – anonym oder direkt. Der Titel lautet "Ask a qeer person and ask anything. Offen, ehrlich und queer: was du schon immer fragen wolltest." Der Workshop richtet sich an alle, die mehr über queeres Leben erfahren möchten: Wie gehe ich richtig mit dem Thema um? Die queeren Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner geben verständliche Antworten ohne Zeigefinger.

Im Nachbarschaftsgarten Breiter Weg (Gelände der SWM, gegenüber dem Allee-Center) findet ein Polit-Talk im Rahmen der CSD-Aktionswochen statt. Beginn ist um 19 Uhr. die Diskussionsveranstaltung widmet sich Fragen rund um queere Sichtbarkeit und gesellschaftliche Verantwortung. Im Mittelpunkt stehen unter anderem die aktuelle Situation queerer Rechte in Sachsen-Anhalt, die politischen Perspektiven mit Blick auf die Landtagswahl 2026 sowie bestehende Unterstützungsstrukturen in Magdeburg. Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Verwaltung, Vereinen und Community sind eingeladen, gemeinsam mit dem Publikum ins Gespräch zu kommen. Ziel ist es, unterschiedliche Positionen sichtbar zu machen und Wege für eine stärkere gesellschaftliche Teilhabe aufzuzeigen.

Erzählcafé Spätlese über den Sommer 1975 in der Sudenburger Feuerwache

Am Donnerstag, 21. August 2025, lädt die Feuerwache (Halberstädter Straße 140) von 15 bis 16.30 Uhr zum Erzählcafé Spätlese ein.

Nadja Gröschner berichtet über die Ereignisse des Sommers 1975. Ergänzend gibt Frank Kornfeld einen Exkurs zum Thema „Sommerfrische“.

Autogrammstunde mit Lukas Märtens am Blauen Bock in Magdeburg

Schwimmer Lukas Märtens ist am 21.8. zu Gast am Blauen Bock. Die Autogrammstunde findet von 16 bis 17 Uhr in Nachbars Garten (Am Blauen Bock 1) statt.

Besucherinnen und Besucher können sich auf persönliche Signaturen freuen. Zudem hält die SWM-App während der Veranstaltung eine exklusive Überraschung an der Gartenhütte bereit.

Wildkräuter im Magdeburger Klosterbergegarten entdecken

Wildkräuter entdecken und kulinarisch nutzen – darum geht es in einem Workshop mit Annelie Oettel im Klosterbergegarten. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer lernen, welche Kräuter im Park wachsen und wie sie sich in der Küche einsetzen lassen.

Die Veranstaltung findet am Donnerstag, 21. August 2025, um 18 Uhr statt. Treffpunkt ist die Gartenseite des Gesellschaftshauses. Die Teilnahmegebühr beträgt 5 Euro.

Anmeldungen sind online möglich unter: https://www.chiropraktiker-oettel.de/

Kunst trifft Bauhaus – Fotokunst im MDR-Landesfunkhaus in Magdeburg

Ab dem 7. August 2025 präsentiert das MDR-Landesfunkhaus Sachsen-Anhalt in Magdeburg im Rahmen der Reihe „Kunst im Funkhaus“ eine außergewöhnliche Fotoausstellung: Unter dem Titel "Bauhaus Dessau" zeigt der Berliner Fotograf Swen Bernitz ein konzeptionelles Projekt, das die Bauhaus-Architektur in Dessau auf überraschend neue Weise interpretiert.

Vor 100 Jahren zog das Bauhaus von Weimar nach Dessau – ein Umzug, der zum Aufbruch in eine neue Ära von Kunst, Architektur und Design führte. Mit dem Hauptgebäude und den berühmten Meisterhäusern entstanden hier Ikonen der Moderne, die bis heute weltweit inspirieren.

Swen Bernitz nähert sich dem Bauhaus auf visuell-konzeptionelle Weise. In vier Teilserien setzt er Dessauer Bauhausbauten künstlerisch in Szene – orientiert an der Ästhetik und den Ideen von Bauhausgrößen wie Kandinsky, Feininger, Moholy-Nagy und Brandt. Durch digitale Bearbeitungen wie Fotomontagen, Solarisationen, Negativumkehrungen oder Mehrfachbelichtungen entstehen Bilder, die Vergangenheit und Gegenwart, Form und Funktion, Kunst und Architektur in spannungsvollen Dialog bringen.

Die Serien tragen Titel wie „Punkt und Linie zu Fläche“ (inspiriert von Kandinskys geometrischer Abstraktion), „Meinen Kubismus nenne ich lieber Prisma-ismus“ (nach Feininger), „Das Fotografenhaus“ (Moholy-Nagy) oder „Poesie des Funktionalen“ (Marianne Brandt). Jede Serie spiegelt eine andere Facette der Bauhaus-Philosophie wider – und zeigt Bernitz’ künstlerische Handschrift zwischen Dokumentation und Interpretation.

Die Vernissage findet am Donnerstag, 7. August, um 19 Uhr im Elbfoyer des Funkhauses in der Stadtparkstraße 8 statt. Der Eintritt ist frei. Die Ausstellung ist bis zum 23. September zu sehen – montags bis freitags von 8 bis 14 Uhr, am Wochenende von 10 bis 14 Uhr.

„Die nackte Kanone“ in Magdeburger Kinos

Am 31. Juli feiert die Neuauflage der Kultkomödie „Die nackte Kanone“ ihre Deutschlandpremiere. Sowohl im CineStar im Gewerbegebiet am Pfahlberg, unweit der Autobahnabfahrt Magdeburg-Zentrum, als auch im CinemaxX am Magdeburger Hauptbahnhof wird der Film zu sehen sein. Filmfans können sich sogar schon am 30. Juli auf Previews in beiden Kinos freuen.

Die Neuverfilmung des US-Klassikers trägt den Originaltitel „The Naked Gun“ und stammt aus dem Jahr 2025. Regie führte Akiva Schaffer, der das Drehbuch gemeinsam mit Dan Gregor und Doug Mand schrieb. In die Fußstapfen des legendären Leslie Nielsen tritt Liam Neeson als Lt. Frank Drebin Jr., begleitet von Pamela Anderson als Beth und Paul Walter Hauser in der Rolle des Capt. Ed Hocken Jr..

Der Film knüpft an die absurde Komik der Originalreihe an: Lt. Frank Drebin Jr., Sohn des kultigen Originalhelden, stolpert von einem haarsträubenden Einsatz in den nächsten. Zwischen Chaos, Verwechslungen und skurrilen Situationen gelingt ihm dabei – ganz in Familientradition – auch der ein oder andere überraschende Erfolg.

Partys in Magdeburg

Geheimclub: Zwei Termine stehen am Donnerstag im Geheimclub in der Münchenhofstraße auf dem Plan. Zunächst beginnt um 17 Uhr ein „Techno Workout“. Auf dem Sonnendeck, das seit 2024 im Außenbereich des Clubs neu gestaltet worden ist, gibt Fitnesstrainerin und DJ Djutopia Ideen für Übungen und Bewegungen, bei denen der Spaß im Vordergrund steht. Der Eintritt für dieses Angebot beträgt 15 Euro. Es schließt sich bei freiem Eintritt das „After Arbeits Hours – Free Open Air“ an.

Festung Mark: "Metamorphosis" ist diesen Donnerstag wieder angesagt in Luises Garten in der Festung Mark im Hohepfortewall.

Ab 17 Uhr legen Bertziherzi b2b Joga, ab 19 Uhr CRS b2b Benito und von 20.30 bis 22 Uhr Limoncello b2b SON!CA auf.

Deep 2.0: Mittwoch und Donnerstag von 20 bis 3 Uhr und Freitag und Sonnabend von 22 bis 8 Uhr hat das Deep 2.0 an der Ecke Breiter Weg/Einsteinstraße geöffnet.

Flowerpower: Im Flowerpower legen Dienstag bis Sonntag DJs auf. Geöffnet ist im Breiten Weg 252 jeweils ab 19 Uhr. Der Eintritt ist frei. Für heute steht Karaoke auf dem Programm.

"Körperwelten – Der Zyklus des Lebens" in Magdeburger Hyparschale

Ab dem 16. Mai präsentiert Dr. Gunther von Hagens, der Plastinator, zusammen mit Kuratorin Dr. Angelina Whalley erstmals die Ausstellung "Körperwelten – Der Zyklus des Lebens" in der Magdeburger Hyparschale am Kleinen Stadtmarsch. Die Ausstellung zeigt den menschlichen Körper im Kreislauf von Entstehen und Vergehen und beleuchtet die Entwicklung des Körpers von der Zeugung bis ins hohe Alter.

Mit einer Vielzahl an echten menschlichen Exponaten und faszinierenden Ganzkörper-Plastinaten ermöglicht die Ausstellung einen tiefen Einblick in die anatomische Struktur des Körpers und erklärt die Funktionsweise sowie das Zusammenspiel der Organsysteme. Dabei wird auch auf häufige Erkrankungen und ihre Auswirkungen auf den Körper eingegangen. Besucherinnen und Besucher können sich mit dem eigenen Leben auseinandersetzen und die Veränderungen des Körpers im Laufe der Zeit nachvollziehen.

"Körperwelten" hat weltweit bereits mehr als 56 Millionen Menschen begeistert und verändert nachhaltig den Blick auf den menschlichen Körper und die eigene Lebensweise. Die ausgestellten Plastinate stammen aus dem Körperspende-Programm des Instituts für Plastination in Heidelberg, in dem mehr als 21.000 Spender registriert sind.

Die Ausstellung ist montags bis freitags von 9 bis 18 Uhr geöffnet, mit dem letzten Einlass um 17 Uhr. Samstags und sonntags können die Besucher von 10 bis 18 Uhr (letzter Einlass: 17 Uhr) die Ausstellung erleben.

Auch interessant: Tickets gibt es im Vorverkauf auch bei Biberticket online, unter Telefon 0391/5999700 und in allen Biberticket-Verkaufsstellen - zum Beispiel in der Goldschmiedebrücke 17 in Magdeburg.

Ausverkauft in Magdeburg

Keine Tickets gab es zum Redaktionsschluss mehr für "Das Gespenst von Canterville" um 20 Uhr im Insel Theater in der Zollstraße 19.

Gegebenenfalls sind an der Tages- beziehungsweise Abendkasse noch Restkarten erhältlich.