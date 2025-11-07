Um die Einsatzfähigkeit zu erhalten, drängt der Stadtrat auf schnelles Handeln beim Beschaffen. Und dafür muss Geld umgeschichtet werden.

Arendseer Feuerwehren brauchen modernen Atemschutz: Was eine Grundschule damit zu tun hat

Ohne Atemschutztechnik steht die Einsatzfähigkeit von Feuerwehren auf der Kippe. Darum wird in der Einheitsgemeinde schnell reagiert.

Sanne-Kerkuhn. - Damit Feuerwehr-Einsatzkräfte andere Menschen retten können, müssen sie entsprechend selbst geschützt sein. Elementar sind dabei Atemschutzgeräte (AGT), um vor Rauch sicher zu sein. Bei diesem Punkt gibt es aber in der Einheitsgemeinde Arendsee dringenden Handlungsbedarf.