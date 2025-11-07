weather wolkig
  4. Stadtrat will mehr Sicherheit: Arendseer Feuerwehren brauchen modernen Atemschutz: Was eine Grundschule damit zu tun hat

Um die Einsatzfähigkeit zu erhalten, drängt der Stadtrat auf schnelles Handeln beim Beschaffen. Und dafür muss Geld umgeschichtet werden.

Von Christian Ziems 07.11.2025, 08:14
Ohne Atemschutztechnik steht die Einsatzfähigkeit von Feuerwehren auf der Kippe. Darum wird in der Einheitsgemeinde schnell reagiert.
Ohne Atemschutztechnik steht die Einsatzfähigkeit von Feuerwehren auf der Kippe. Darum wird in der Einheitsgemeinde schnell reagiert. Foto: Christian Ziems

Sanne-Kerkuhn. - Damit Feuerwehr-Einsatzkräfte andere Menschen retten können, müssen sie entsprechend selbst geschützt sein. Elementar sind dabei Atemschutzgeräte (AGT), um vor Rauch sicher zu sein. Bei diesem Punkt gibt es aber in der Einheitsgemeinde Arendsee dringenden Handlungsbedarf.