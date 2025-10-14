weather spruehregen
Magdeburg, Deutschland
  4. Urlauber müssen reagieren: Arendsees Dauercamper sorgen sich zum Zukunft: Ab wann umgebaut und abgerissen werden darf

GmbH-Geschäftsführerin Claudia Schulz äußert sich zur nicht nachlassenden digitalen Kritik und zeigt die nächsten Schritte auf. Warum feste Domizile verboten sind.

Von Christian Ziems Aktualisiert: 14.10.2025, 11:57
Die Schlaffässer sind so konstruiert, dass sie mit entsprechenden Gerät schnell vom Grundstück geholt werden können. Foto: Christian Ziems

Arendsee. - Neben den Veränderungen mit dem Konsum hat die Dauercamper-Situation weiterhin das höchste Unruhepotenzial. Auf digitalen Plattformen wird immer wieder Kritik verbreitet. So sind einige Nutzer der Ansicht, der Rückbau von Dauercamperbereichen bedeute automatisch, dass damit der gesamte Platz für immer geschlossen wird.