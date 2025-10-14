GmbH-Geschäftsführerin Claudia Schulz äußert sich zur nicht nachlassenden digitalen Kritik und zeigt die nächsten Schritte auf. Warum feste Domizile verboten sind.

Arendsees Dauercamper sorgen sich zum Zukunft: Ab wann umgebaut und abgerissen werden darf

Die Schlaffässer sind so konstruiert, dass sie mit entsprechenden Gerät schnell vom Grundstück geholt werden können.

Arendsee. - Neben den Veränderungen mit dem Konsum hat die Dauercamper-Situation weiterhin das höchste Unruhepotenzial. Auf digitalen Plattformen wird immer wieder Kritik verbreitet. So sind einige Nutzer der Ansicht, der Rückbau von Dauercamperbereichen bedeute automatisch, dass damit der gesamte Platz für immer geschlossen wird.