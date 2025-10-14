weather spruehregen
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Stendal
    4. >

  4. Kletterspaß für die Familie: Hochseilgarten Stendal: Stadtrat ist für Rettung des Freizeitangebots

Kletterspaß für die Familie Hochseilgarten Stendal: Stadtrat ist für Rettung des Freizeitangebots

Die Stadträte beschließen: Das Freizeitangebot in Stendal-Stadtsee soll erhalten bleiben. Doch die Arbeit zur Rettung des Hochseilgartens geht jetzt erst richtig los.

Von Mike Kahnert 14.10.2025, 15:30
Im Frühjahr 2025 hat Volksstimme-Redakteur Mike Kahnert den Hochseilgarten in Stendal getestet. Im Oktober 2025 hat sich der Stadtrat für die Rettung des Freizeitangebots ausgesprochen.
Im Frühjahr 2025 hat Volksstimme-Redakteur Mike Kahnert den Hochseilgarten in Stendal getestet. Im Oktober 2025 hat sich der Stadtrat für die Rettung des Freizeitangebots ausgesprochen. Foto: Leon Zeitz

Stendal. - Der Hochseilgarten auf dem Gelände des MAD-Clubs in Stendal-Stadtsee soll erhalten bleiben. Das haben die Stadträte in ihrer Sitzung am Montag, 13. Oktober, beschlossen. Doch für den dauerhaften Erhalt muss noch viel getan werden.