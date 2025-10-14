Kletterspaß für die Familie Hochseilgarten Stendal: Stadtrat ist für Rettung des Freizeitangebots
Die Stadträte beschließen: Das Freizeitangebot in Stendal-Stadtsee soll erhalten bleiben. Doch die Arbeit zur Rettung des Hochseilgartens geht jetzt erst richtig los.
14.10.2025, 15:30
Stendal. - Der Hochseilgarten auf dem Gelände des MAD-Clubs in Stendal-Stadtsee soll erhalten bleiben. Das haben die Stadträte in ihrer Sitzung am Montag, 13. Oktober, beschlossen. Doch für den dauerhaften Erhalt muss noch viel getan werden.