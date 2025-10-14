Die Stadträte beschließen: Das Freizeitangebot in Stendal-Stadtsee soll erhalten bleiben. Doch die Arbeit zur Rettung des Hochseilgartens geht jetzt erst richtig los.

Im Frühjahr 2025 hat Volksstimme-Redakteur Mike Kahnert den Hochseilgarten in Stendal getestet. Im Oktober 2025 hat sich der Stadtrat für die Rettung des Freizeitangebots ausgesprochen.

Stendal. - Der Hochseilgarten auf dem Gelände des MAD-Clubs in Stendal-Stadtsee soll erhalten bleiben. Das haben die Stadträte in ihrer Sitzung am Montag, 13. Oktober, beschlossen. Doch für den dauerhaften Erhalt muss noch viel getan werden.