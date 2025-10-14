Stadtgeschichte erlebbar machen: Das „Netzwerk der Roland-Orte“ trifft sich in Haldensleben und tauscht sich über die Rolandroute aus.

Für Tourismus in den Städten: Vertreter wollen mehr aus der Figur machen

Heiko Kracht (l.) und Bernhard Hieber stehen vor dem Reitenden Roland in Haldensleben. Viele Vertreter der Städte-Partner sind zum Treffen der „Roland-Orte“ im Rathaus.

Haldensleben - Die Rolande unter sich: Zum Treffen im Haldensleber Rathaus sind Vertreter der Roland-Städte und Gemeinden aus Stendal, Burg, Gardelegen, Perleberg, Brandenburg und Oebisfelde zu Gast. Insgesamt 15 Städte aus Sachsen-Anhalt, Sachsen, Thüringen und Brandenburg gehören zum 2007 gegründeten „Netzwerk der Roland-Orte“, die gemeinsam noch mehr aus ihrem Wahrzeichen, dem Roland, machen wollen.