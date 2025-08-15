Aufregung in Hüttenrode Fuchsbandwurm im Harz: Kita-Spielplatz nach Sichtung von Jungfüchsen gesperrt

Fuchs-Alarm im Harz: Eine Wildkamera hat es aufgedeckt - Jungfüchse haben sich unter einem Spielgerät der Kita Hüttenrode eingenistet. Die Gefahr durch Fuchsbandwurm ist real – der Spielplatz wurde teilweise gesperrt. Wie es nun weitergeht.