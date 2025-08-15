Zwölf Stunden Schlager nonstop, strenge Lärmkontrollen und Stars zum Anfassen: Der Elbauenpark verwandelt sich wieder in Magdeburgs größte Open-Air-Partyzone. Das sollten Anwohner jetzt beachten.

Mega-Malle 2025 bringt Mallorca-Stimmung an die Elbe - wer den Lärm kontrolliert

Am 16. August findet Mega Malle bereits zum dritten Mal im Elbauenpark in Magdeburg statt. Auch das Datum für 2026 steht bereits fest.

Magdeburg. - Mallorca, Ballermann und Sommer-Feeling kommen am Samstag, 16. August, wieder nach Magdeburg. Bereits zum dritten Mal feiert „Mega Malle“ im Elbauenpark mit echten Malle-Stars, wie Julian Sommer, Isi Glück und Frenzy. Knapp zwölf Stunden Party sind angesagt - das bedeutet aber auch, zwölf Stunden laute Musik. Das sollten Anwohner jetzt wissen.