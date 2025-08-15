Schock für Schüler und Eltern Amokdrohungen an Schulen im Landkreis Harz: Polizei durchsucht Gebäude
Mehrere Schulen im Landkreis Harz werden am Freitagmorgen, 15. August, Ziel von Bedrohungen. Der Unterricht fällt aus, Einsatzkräfte durchsuchen derweil die Gebäude. Das ist bislang bekannt.
Aktualisiert: 15.08.2025, 11:29
Landkreis Harz. - Eltern und Schüler im Landkreis Harz stehen unter Schock: Für mehrere Schulen gab es am Freitagmorgen, 15. August, Amokdrohungen. Während der Unterricht für die Kinder ausfallen muss, durchsuchen Einsatzkräfte die Gebäude.